«Бинго» в Алуште: нетрезвый водитель, пил за рулем, еще и пытался сбежать от ГИБДД

Ответное «бинго»: протокол составлен, автомобиль изъят, будет суд.

В Алуште сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться, распивая за рулем алкоголь.

Во время несения службы на маршруте патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции г. Алушты было зафиксировано транспортное средство «Фольксваген Гольф», водитель которого управлял транспортным средством, распивая алкоголь. Требования сотрудников Госавтоинспекции водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться. Дорожные полицейские, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, начали преследование, в результате которого автомобиль удалось остановить, а водителя задержать, — сообщили в МВД по РК.

Нарушителем оказался местный житель, 1985 года рождения. У мужчины имелись характерные признаки опьянения в связи с чем его отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи технического средства «Алкотектор», на что водитель согласился. Результат освидетельствования показал превышение допустимой нормы содержания алкоголя в крови в 6 раз.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а также вынесено постановление по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства). Материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, — уточнили в МВД РК.

Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.