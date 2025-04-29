Биография госдеятеля Натальи Сергуниной

Наталья Сергунина — российский государственный деятель, юрист. Государственную службу начала в правовом департаменте Министерства имущества и за короткий период времени прошла путь от консультанта до заместителя начальника отдела, затем перешла на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. В настоящий момент возглавляет Аппарат мэра и Правительства Москвы.

Ранние годы и образование

Сергунина Наталья Алексеевна родилась 22 августа 1978 года в Москве в интеллигентной семье. У матери филологическое образование. Она в совершенстве владеет английским и итальянским языками, но работала технологом пищевой промышленности. Отец — военный юрист. Служил в органах военного трибунала в должности судьи и по долгу службы был вынужден часто переезжать с одного места жительства на другое.

За годы своего детства Наталья поменяла шесть школ, что не помешало ей показывать отличную успеваемость. В Хабаровске, где проходил службу отец, девочка активно занималась спортом. Она ходила в секцию дзюдо, каталась на горных лыжах и играла в большой теннис. При этом училась на «отлично» и успевала заниматься музыкой в местной музыкальной школе.

В 1991 году семья Сергуниных вернулась в Москву, где Наталья и получила аттестат зрелости, окончив школьное обучение в 1995 году с серебряной медалью. Отец открыл частную адвокатскую практику, и девушка решила пойти по его стопам. Подала документы в Московский государственный университет имени Ломоносова и успешно поступила на юридический факультет. В 2000 году Сергунина окончила вуз с красным дипломом.

Государственная служба

После окончания университета Наталья Сергунина выбрала карьеру в государственных структурах. Ее первым местом работы стало Министерство имущества, где Сергунина заняла должность правового консультанта. Девушке удалось зарекомендовать себя с положительной стороны, и в 2002 году она получает повышение — пост заместителя начальника отдела в Департаменте правового обеспечения.

С 2004 года Сергунина работала в Федеральном агентстве по управлению госимуществом в должности заместителя главы Управления движимым и недвижимым имуществом. Спустя четыре года, в день своего 30-летия, Наталья Алексеевна получает назначение на пост заместителя главы Федерального агентства по управлению госимуществом — это была весьма ответственная должность, требующая наличия определенных профессиональных качеств и навыков.

Компетентность и глубокая вовлеченность в работу чиновницы не остались без внимания Сергея Собянина, занявшего кресло главы столицы в 2010 году. Вступив в должность, новый мэр начал формировать вокруг себя команду профессионалов, способных реализовать амбициозный план по преображению столицы. И уже в октябре этого же года Сергунина получает предложение войти в состав вновь сформированного московского правительства.

На новом месте работы Наталья Алексеевна заняла пост заместителя мэра и получила в свое распоряжение столичный департамент имущества. В 2011 году она становится заместителем главы города по вопросам имущественно-земельных отношений. Спустя два года становится вице-мэром по экономическим вопросам и имущественно-земельным отношениям. Все эти назначения красноречиво говорят о высоком доверии мэра.

На протяжении следующих пяти лет она отвечала за важные вопросы в сфере инвестирования, работала над улучшением экономической ситуации в столице, курировала малый бизнес и сферу высоких технологий, а также развитие наукоемких отраслей.

В число главных задач Сергуниной также входили: повышение привлекательности Москвы, привлечение дополнительного финансирования, развитие туристической инфраструктуры, а также улучшение качества услуг. Чиновница успешно справилась с поставленной задачей, за что удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2018 году Наталья Алексеевна перешла на пост руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

Наталья Сергунина сейчас

Наталья Сергунина по сей день возглавляет Аппарат Мэра и Правительства Москвы. В зоне ее ответственности лежит несколько важнейших отраслей, включая сферу информационных технологий. В последние годы в столице идет поступательное развитие цифровой экосистемы, которая позволяет настроить эффективное межотраслевое взаимодействие, улучшить качество госуслуг и городских сервисов, повысить безопасность.

Большинство городских услуг, начиная от расписания транспорта вплоть до электронной записи в медицинские учреждения и оплату коммунальных услуг, доступны в режиме онлайн через специальные мобильные приложения. Не менее уникальным и актуальным стал онлайн-проект «Умная Москва», который, благодаря внедрению инновационных технологий, объединил на своей платформе целый ряд востребованных сервисов.

С 2019 года работает онлайн-площадка «Моя Москва», которой уже пользуются свыше 6 млн москвичей. Наталья Алексеевна поучаствовала в развитии множества масштабных проектов. Именно она выступила с инициативой выставить на торги неприбыльные городские активы с целью передачи их в частные руки. Вырученные с продажи средства были направлены на реставрацию инфраструктуры и памятников архитектуры.

Но особое внимание Сергунина уделяет развитию высоких технологий. На данный момент в Москве уже начали действовать несколько технопарков. Наиболее крупным проектом стало создание Московского информационного кластера, работа над которым находилось под непосредственным контролем Сергея Собянина. Проект объединяет в единую сеть IT-компании, научные и образовательные учреждения, государственные структуры.

С 2012 года Правительство Москвы оказывает существенную поддержку малому бизнесу посредством Агентства инноваций, которое призвано продвигать перспективные стартапы. В 2022 году Сергунина выступила с инициативой создания проекта «Сделано в Москве», которое предполагало активное содействие московских властей в сотрудничестве местных предпринимателей с зарубежными инвесторами.

В рамках данной программы Правительство Москвы обязуется компенсировать затраты столичных бизнесменов за участие в международных выставках и продвигать продукцию отечественных производителей на мировых рынках. К 2025 году в программу удалось вовлечь более 5 тысяч предпринимателей. Многие их товары продаются в дьюти-фри аэропорта Домодедово. С 2024 года действуют пять флагманских магазинов «Сделано в Москве».

Стремление властей поддержать развитие предпринимательства отразилось в создании целого ряда проектов. С 2019 года действует программа «Малый бизнес Москвы», в реализации которой Сергунина приняла непосредственное участие. В рамках программы для начинающих предпринимателей проводятся семинары, курсы по бухгалтерскому делу и маркетингу. Только в 2024 году проект оказал молодым бизнесменам свыше 440 тысяч услуг.

Не менее значимую роль для развития Москвы играет сфера туризма. По поручению Сергея Собянина Наталья Алексеевна взяла под личный контроль все проекты, направленные на повышение привлекательности Москвы для туристов. Начиная с 2012 года в столице проводятся красочные фестивали, которые впоследствии были объединены в два сезонных проекта — «Зима в Москве» и «Лето в Москве».

Открытие сервиса Russpass стало одним из знаковых событий в сфере развития столичного туризма. С помощью данной площадки любой человек может купить и забронировать билеты, номер в гостинице, место на экскурсию. В работу сервиса интегрирована программа с ИИ, которая формирует предложения на основании личных предпочтений, начиная от выбора кухни и заканчивая экскурсионными программами.

Продуктивная работа Сергуниной на своем посту принесла положительные плоды. В 2018 году Москва наряду с другими городами России принимала чемпионат мира по футболу. Организация прошла на высочайшем уровне. За месяц столицу посетили свыше 4,5 млн туристов, благодаря чему московская казна пополнилась на 118 млрд рублей, и перед городом открылся огромный потенциал для дальнейшего развития.

Гастротуризм всегда считался одним из перспективнейших направлений в туристической отрасли, и Наталья Алексеевна приложила немало усилий в этом направлении. Благодаря ее инициативе в Москве открылись целые гастрономические кварталы, предлагающие жителям и гостям столицы кухню на любой вкус. Одни из таких примеров — «Депо» и Даниловский рынок, которые пользуются огромной популярностью у жителей и гостей столицы.

Сергунина также курировала возрождение ВДНХ — некогда уникальное пространство, которое долгое время находилось в упадке. Реализацией данного проекта Наталья Алексеевна занимается с 2014 года. В 2023–2024 годы на территории ВДНХ проходила масштабная выставка-форум «Россия», которая позволила существенно повысить престиж страны на международной арене и вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира.

В число задач Сергуниной входит тесное взаимодействие с волонтерскими и благотворительными организациями. В финансовой поддержке любого социального проекта может поучаствовать каждый желающий. Чтобы оказать посильную помощь, достаточно зайти на сайт mos.ru. Проект «Благотворительность» доступен в приложении «Моя Москва». На данный момент в нем участвует свыше 90 некоммерческих организаций.

Личная жизнь

Большую часть жизни Наталья Сергунина посвятила развитию столицы и добилась на этом поприще великолепного результата. Она с воодушевлением рассказывает о планах и перспективных проектах, но предпочитает не высказываться о личной жизни. Известно, что чиновница была замужем, но сейчас разведена. Есть дочь. В свободное от работы время любит отдыхать на Воробьевых горах, в Измайловском парке и Сокольниках.

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