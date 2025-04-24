Биография врио главы Коми Ростислава Гольдштейна

Ростислав Гольдштейн – выдающийся государственный деятель, в настоящее время занимающий должность временно исполняющего обязанности губернатора Республики Коми. За свои заслуги был отмечен не единожды различными наградами, в том числе Благодарностью Президента Российской Федерации.

Будущий госдеятель родился в небольшом поселке Селижарово Калининской области (ныне Тверская область), 15 марта 1969 года. Переезд семьи на Сахалин в школьные годы Ростислава стал важным этапом формирования его характера и мировоззрения. Здесь он окончил школу и начал свой карьерный путь.

После окончания школы молодой человек трудоустроился слесарем на местную ГРЭС, что дало ему первичные представления о работе крупных предприятий. Военная служба в 1987-1989 годах стала значимым опытом для формирования личностных качеств будущего политика. После демобилизации он продолжил работу в энергетической сфере, но вскоре перешел в строительный трест «Дальэнергомонтаж».

Образовательный путь Ростислава был длительным и последовательным. Он начал с обучения в рязанском филиале Московской академии экономики и права, получив диплом в 1995 году. Затем последовательно освоил специальности «коммерция» в Университете Российской академии образования и «менеджмент» в Северо-Западной академии госслужбы. Важным этапом стало обучение в 2020 году в программе «Школа губернаторов» при РАНХиГС.

В начале 2000-х годов Ростислав Эрнстович создал торговую компанию «Гольдштейн», которая успешно работала в сфере продовольственных поставок на территории Коми и соседних регионов. Параллельно развивалась его политическая карьера: с 2003 года он стал депутатом Госсовета Коми, а затем и членом Государственной Думы РФ.

В период работы в Совете Федерации (с 2015 года), где он представлял интересы ЕАО, политик зарекомендовал себя как компетентный специалист в бюджетной политике и контроле за декларированием имущества сенаторами. Его работа была высоко оценена руководством страны, что подтверждается наградами и благодарностями.

Особенно заметные результаты были достигнуты во время руководства Еврейской автономной областью (2019-2024). Под его управлением удалось значительно улучшить социально-экономические показатели региона: снижение безработицы на 3%, увеличение средней заработной платы в полтора раза, рост валового регионального продукта более чем на 40%.

С ноября 2024 года Ростислав Гольдштейн возглавляет Республику Коми в качестве временно исполняющего обязанности главы региона. Он активно взаимодействует с населением через социальные сети, лично контролирует ход реализации важных инфраструктурных проектов и демонстрирует практический подход к решению текущих проблем региона.

Методология управления Ростислава Гольдштейна основана на тесном взаимодействии с местным сообществом, использовании передовых технологий управления и постоянном мониторинге эффективности принимаемых решений. Этот подход позволяет достигать устойчивых результатов в различных сферах деятельности. Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

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