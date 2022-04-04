Бить врага до полной победы. Минобороны РФ – о подвигах российских воинов

Минобороны РФ продолжает ежедневную летопись о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Сегодняшняя страница – о десантниках, мотострелках и артиллеристах.

Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова отразила четыре атаки украинских националистов и успешно удержала переправу через реку. Прицельным огнем мотострелков было уничтожено 9 единиц бронетехники и до 40 противников.

Артиллерийский полк подполковника Алексея Быстрика прицельным огнем расчетов САУ 2с3 «Акация» поразил три артбатареи противника на позициях и две артбатареи националистов на марше в колонне во время наступления.

Старший сержант Михаил Персаев в ходе боя получил пулевое ранение, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей — в составе группы российских десантников он вступил в бой с украинскими диверсантами, готовящих засаду на колонны с обеспечением. Персаев уничтожил снайпера, а также двух националистов из группы прикрытия.

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