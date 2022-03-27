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Бить врага не числом, а умением. В Минобороны РФ знают: славные страницы истории повторяются
Скриншот: МО РФ

Бить врага не числом, а умением. В Минобороны РФ знают: славные страницы истории повторяются

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 27.03.2022

В Минобороны РФ поднимают архивы времен второй мировой войны и, практически, ежедневно находят чуть ли не идентичные примеры героизма наших солдат с разницей во времени почти 80 лет. Современные воины – достойные потомки героев Великой Отечественной. Тех, что били нацистов не числом, а умением.

Враг не уйдет.

Выполняя специальную задачу, командир мотострелкового отделения младший сержант Антон Демидов вскрыл местоположение РСЗО украинских националистов. Для нанесения по их позициям артиллерийского удара он передал координаты своему командованию.

Однако к этому моменту противник стал готовиться к смене позиций. Чтобы задержать его, младший сержант Антон Демидов, несмотря на численное превосходство националистов, вступил в неравный бой. Это вынудило противника остаться на месте, что привело к его полному уничтожению от огня российской артиллерии.

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В годы Великой Отечественной войны советские воины нередко, чтобы лишить противника ценнейшего времени, вступали в бой с заведомо превосходящими силами и в чрезвычайных случаях вызывали огонь артиллерии на себя. В 1944 году тяжелые обстоятельства возникли у командира батареи гвардии лейтенанта Владимира Алхимова. Тогда на его наблюдательный пункт вышла группа из 13 немецких танков. Не растерявшись, офицер навел артиллерийский огонь на свою позицию. В итоге положение на передовой было восстановлено, шесть боевых машин противника уничтожено, а остальные – отошли. Впоследствии ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Бить врага не числом, а умением. В Минобороны РФ знают: славные страницы истории повторяются


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