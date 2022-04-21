Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ

Минобороны РФ проводит параллели между героическими событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Очередная страница повествования о героях напоминает заветы генералиссимуса Суворова:

Искусство военное. Три воинские искусства. Первое – глазомер: как в лагерь стать, как идти, где атаковать, гнать и бить. Поход на неприятеля. Второе – быстрота. Немедленно исполняй повеленное! Нападение. Третье – натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же люди, да русского штыка не знают.

Атаковал стремительно и победил.

Выполняя задачи специальной военной операции, командир роты старший лейтенант Артем Фокин обнаружил оборудованные позиции украинских боевиков. Военнослужащие с ходу атаковали противника и за восемь часов ожесточенных боев освободили населенный пункт, в котором прятались неонацисты. После этого российское подразделение продолжило продвижение вглубь обороны противника и освободило еще четыре населенных пункта.

В 1945 году так же стремительно действовали разведчики 14-го броне-мотоциклетного батальона под руководством майора Плотникова. Советские бойцы, продвигаясь впереди наступающих частей, с ходу врывались в населенные пункты, вступали в бои с превосходящими силами противника и одерживали победы. В один из таких дней они освободили шесть населенных пунктов и вырвались к стратегически важной переправе.