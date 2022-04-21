реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ

crimeapress_news



реклама в крыму


Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ
Фото: https://ok.ru/armiyas/topic/71205046441263

Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 21.04.2022

Минобороны РФ проводит параллели между героическими событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Очередная страница повествования о героях напоминает заветы генералиссимуса Суворова:

Искусство военное. Три воинские искусства. Первое – глазомер: как в лагерь стать, как идти, где атаковать, гнать и бить. Поход на неприятеля. Второе – быстрота. Немедленно исполняй повеленное! Нападение. Третье – натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет. В пальбе много людей гибнет. У неприятеля те же люди, да русского штыка не знают.

Атаковал стремительно и победил.

Выполняя задачи специальной военной операции, командир роты старший лейтенант Артем Фокин обнаружил оборудованные позиции украинских боевиков. Военнослужащие с ходу атаковали противника и за восемь часов ожесточенных боев освободили населенный пункт, в котором прятались неонацисты. После этого российское подразделение продолжило продвижение вглубь обороны противника и освободило еще четыре населенных пункта.

Узнайте больше:  Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

В 1945 году так же стремительно действовали разведчики 14-го броне-мотоциклетного батальона под руководством майора Плотникова. Советские бойцы, продвигаясь впереди наступающих частей, с ходу врывались в населенные пункты, вступали в бои с превосходящими силами противника и одерживали победы. В один из таких дней они освободили шесть населенных пунктов и вырвались к стратегически важной переправе.

Бить врага по-суворовски: глазомер, быстрота, натиск. Исторические параллели от Минобороны РФ


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.