Биткоины: как обналичить криптовалюту

Биткоины — это цифровая валюта. Её нельзя «потрогать» как обычные купюры. Да и «увидеть глазами», положив в кошелёк, тоже невозможно (на данный момент по-крайней мере). Между тем, мировые биржи ею торгуют, на биткоинах люди умудряются сколачивать состояния, в них инвестируют, не говоря уж о том, что используют их, расплачиваясь таким образом по каким-то сделкам, приобретая товары и т.д. При этом биткоины не зарабатывают, а… пользуясь устоявшимся термином… «добывают». Как это происходит — история совершенно отдельная. Но факт остаётся фактом — «добытые» биткоины по всему миру вот уже несколько лет являют собой валюту, которая «в ходу» в определённых кругах. И эти самые круги всё расширяются и расширяются, вовлекая в свой «периметр» всё новых участников. В России в том числе. Здесь, правда, стоит оговориться: в РФ — согласно законодательству — цифровые активы нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. Однако, торговать ими — продавать и покупать — да.

Потому один из главных вопросов, связанных с криптовалютой — как превратить её в «настоящие деньги»? Обыкновенные рубли. Это возможно однозначно, причём существует несколько способов это сделать. Причём мудрёными их назвать нельзя. Так, обмен биткоинов на Сбербанк сегодня уже вполне рутинная процедура, не доставляющая лишних хлопот. Просто… как говорится… «места нужно знать», чтобы всё прошло гладко (мошенников, знаете ли, в этом сфере развелось много).

Биткоин превращается…

Какие же способы обмена биткоинов бывают, и что стоит принять к сведению? На день сегодняшний это:

Обменные пункты



Это наиболее популярный способ, потому как самый… в общем-то… простой. Операции проводятся онлайн, то есть для того, чтобы превратить биткоины в рубли даже из дома выходить не нужно. Да и штудировать Всемирную паутину в поисках наиболее подходящего тоже. Действуют специализированные агрегаторы, на платформах которых обменники представлены в сравнении.

Почему рекомендуется менять биткоины именно через такие сервисы? Главный момент — безопасность.

Каждый из представленных у нас обменников, прошел тщательную проверку перед добавлением в наш мониторинг. Это обменные пункты с высокой репутацией, которые удовлетворяют всем требованиям безопасности нашего сервиса. Каждый из обменников имеет хороший валютный резерв, высокий уровень BL. TS и достойный опыт работы в обмене электронных валют, — отмечают специалисты ресурса RateEx.

Биржи

Суть в том, что в обмене биткоина на рубли через биржу участвует третья сторона: торговая площадка переводит крипту ей, а она уже перечисляет деньги «заказчику процедуры».

Минусы такого обмена: как правило, двойная комиссия (несколько же участников), а также не исключены резкие падения курса. Зафиксировать курс зачастую возможно, но в большинстве случаев за дополнительную плату.

Криптоматы

Аналог банкоматов. Да — такие устройства также есть. Но у них есть свои существенные минусы:

высокие комиссии;

огромный риск «нарваться» на оборудование «от мошенников».

Ну и, наконец: такое оборудование (официально и легально работающее) в России не распространено. Что уж там… по некоторым данным… даже в Москве их и десяти штук не наберётся.

Какой из способов рекомендуют эксперты сферы? На данном этапе, говорят, лучший выбор — это всё-таки обменные пункты. Легально действующие, разумеется. Ещё и потому, что на таких платформах представлена актуальная информация, связанная с криптовалютами.

Ежедневно, с периодичностью 2-5 секунд, наш мониторинг обновляет резервы обменных пунктов и курсы. Чтобы клиенты всегда могли наблюдать актуальную информацию по интересующим направлениям обмена, — озвучивают свой алгоритм работы специалисты портала Rateex.ru.