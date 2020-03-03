Бизнес должен помогать людям. Севастопольский «Доброволец» расширяет свои социальные проекты

Бизнес должен помогать людям – не просто призыв. В Севастополе предприниматели – участники и соратники Общественного Движения «Добровольца» ежедневно делами доказывают: социально-ориентированное предпринимательство – реальность и вклад в решение проблем города и горожан.

«Доброволец» развивается во всех направлениях и одним из важнейших из них является социальное, в его работе бесценна роль социально-ориентированных предпринимателей. В стадии проработки находится новое направление, появление которого стало возможным благодаря вступлению в «Доброволец» нового субъекта предпринимательской деятельности, — сообщает пресс-служба Общественного Движения.



Сеть предприятий общественного питания предложила свою помощь в реализации наших социальных проектов. Предприниматель предложил взять на постоянное, ежедневное обслуживание (горячие комплексные обеды) 10-20 человек из числа пенсионеров, ветеранов, инвалидов.

Приступаем к проработке механизма реализации проекта. Принимаем любые советы и предложения. Конечно же, в первую очередь, проект охватит участников Общественного Движения «Доброволец», также будут выработаны критерии привлечения к проекту более широкого числа севастопольцев. В ближайшее время станет понятно, как это будет работать. Создана рабочая группа по проработке проекта. Мы открыты для предложений, с удовольствием переймём положительный опыт, будем благодарны за дельные советы по техническим моментам, а главное — за помощь с определением лиц, на которых эта помощь будет распространяться, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Новому проекту «Добровольца» — быть!

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».