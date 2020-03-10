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Бизнес-миссия в Дубае. Крым хочет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

Бизнес-миссия в Дубае. Крым хочет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:34 10.03.2020

Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико с бизнес-миссией находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минфина. В рабочем визите, организованном Южным региональным Центром поддержки экспорта, также принимают участие министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко и директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова. Первая официальная встреча крымской делегации с принимающей стороной прошла в Генеральном консульстве Российской Федерации в Дубае, где участников поприветствовал Генеральный консул Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах Олег Фомин. Также представители республики встретились с бизнесменами-представителями деловой среды ОАЭ.

Кроме того, члены крымской делегации посетили Торгово-промышленную палату Шарджи, третьего по величине города в ОАЭ, где советник по связям со странами СНГ провел экскурсию, во время которой показал музей производителей Шарджи, рассказал об особенностях ведения бизнеса и о том, чем Торгово-промышленная палата может быть полезна крымским предпринимателям при установлении деловых контактов.

Затем на встрече с представителями бизнеса ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и Судана прошло обсуждение возможных перспектив развития сельскохозяйственного и эфиромасличного направлений сотрудничества. Как отметила директор Южного регионального Центра поддержки экспорта Наталья Серова, взаимодействие Объединенных Арабских Эмиратов и Крыма может стать очень перспективным, ведь Дубай — «ворота» в страны Восточного мира.

Бизнес-миссия в Дубае. Крым хочет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

Фото: минфин РК.

Бизнес-миссия в Дубае. Крым хочет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

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