Бизнес в Крыму старается жить по новым правилам, продиктованным коронавирусом

В Крыму продолжаются проверки объектов торговли и сферы оказания услуг. В поле зрения проверяющих: соблюдение санитарных норм и правил, продиктованных режимом «повышенной готовности» (из-за коронавируса). Так, за прошедшие сутки администрациями муниципальных образований Республики Крым проверены 10 217 хозяйствующих субъектов. Глава правительства РК Юрий Гоцанюк оюратил внимание на постепенное снижение количества нарушений.

Практически все замечания, выявленные муниципальным контролем, такие как нанесение разметки социальной дистанции, незаполненные журналы по дезинфекционной обработке, термометрии, установка дезинфицирующих средств для посетителей устраняются на месте в течение 1-2 часов, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр проинформировал о том, что сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым осуществлён выезд в Феодосию и Судак, а также в порядке контроля были проверены устранения замечаний в Бахчисарае и Джанкое.

В Феодосии проверены объекты торговли, парикмахерские, совместно с сотрудниками администрации проверен рынок. Нарушений не выявлено. Все проверенные субъекты предпринимательской деятельности работают по уведомлению, все санитарные требования соблюдаются в полном объёме. Все прошлые замечания полностью устранены. Людей на улицах немного, масочный режим соблюдается жителями Феодосии на 50%, улицы обрабатываются дезинфекционным раствором. В Судаке на улицах также зафиксировано незначительное количество людей, 50% из них соблюдают масочный режим, набережные перекрыты, в городе патрулируют казаки. В ходе проверки торговых объектов были выявлены незначительные нарушения, которые были устранены на месте. Салоны красоты и парикмахерские работают без нарушений. Дезинфекционная обработка многоквартирных домов осуществляется без замечаний, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Кроме того, на выходных были проверены более 150 мини-отелей и гостиниц, 36 средств размещения в Алупке, Алуште, посёлках Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское городского округа Алушта, Поповке и Штормовом Сакского района.

Все средства размещения отказали в приеме туристов. Однако, 11 мая отмечено значительное увеличение количества транспортных средств с некрымскими номерами, особенно на ЮБК. Администрациям поручено усилить мониторинг частного сектора, — отметил Юрий Гоцанюк.