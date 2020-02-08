Бизнесмен-аферист, заработав в Крыму 21 млн рублей, получил 5 лет колонии и 500 тысяч штрафа

Приговором Центрального районного суда города Симферополя руководитель Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ» признан виновным в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере, с назначением ему наказания в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа 500 тысяч рублей.

В ходе судебного следствия было установлено, что с декабря 2010 года, являясь руководителем Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Сибирском регионе «РАЗУМ», гражданин из корыстных побуждений, разработал преступную схему хищения денежных средств физических лиц путем их обмана и введения в заблуждение. Суть схемы: распространение заведомо ложной информации о возможности и порядке безвозмездного получения гражданами от государства земельных участков на территории Республики Крым путем вступления граждан в члены дачных потребительских кооперативов, с последующим хищением денежных средств граждан под их прикрытием и от их имени, — рассказали в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

С целью сокрытия планируемой противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, создания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности перед гражданами, а также сокрытия своей причастности к совершенному преступлению, мошенник вовлек в преступную схему девятерых граждан. Каждому из этих граждан он предложил организовать в Крыму деятельность дачных потребительских кооперативов по безвозмездному получению от государства земельных участков и привлечению взносов от граждан якобы для расходования на текущую деятельность данных кооперативов, умалчивая об истинной цели создания и деятельности. После получения согласия указанные лица были включены в состав учредителей, им сразу были предложены руководящие должности во вновь создаваемых структурах.

Не осознавая истинных целей создания и деятельности данных организаций, указанные лица подписали документы о создании филиалов сибирского некоммерческого партнерства в Крыму: Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», Общественного некоммерческого движения содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», Ассоциации содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», ООО «КрымИнвестПроект», а также 32 дачных потребительских кооперативов. Следует отметить, что создание в Крыму обособленных подразделений Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Сибирском регионе «РАЗУМ» мошенник документально не оформил, в налоговых органах не зарегистрировал, — говорят в ведомстве.

В свою очередь, каждому гражданину, при условии внесения им вступительного взноса в размере от десяти до ста тысяч рублей, была дана 99% гарантия безвозмездного выделения государственными органами власти Республики Крым земельного участка, как члену кооператива. Следует также отметить, что земельные участки, передачу которых фигурант уголовного дела гарантировал гражданам в случае внесения вступительных взносов в созданные им организации, уже имели своих владельцев.

Не имея реальной возможности исполнения принятых на себя обязательств перед людьми, организатор преступной схемы исполнять обещанное не имел намерений.

Для реализации своих преступных замыслов им заранее были изготовлены дубликаты печати сибирского некоммерческого партнерства, открыты 8 офисов в городах Ялта, Симферополь, Алушта, Евпатория, Судак и Севастополь – для приема денежных средств в качестве оплаты вступительных взносов. Для работы в этих офисах мошенник нанял граждан России и иностранных граждан, которых снабдил бланками приходных кассовых ордеров, заявлений и анкет членов некоммерческого партнерства, печатями и штампами указанного партнерства, а также реквизитами банковских счетов для приема вступительных взносов по безналичному расчету на свой лицевой счет и лицевые счета еще троих граждан, включенных в состав учредителей.

Несмотря на прекращение деятельности сибирского некоммерческого партнерства в связи с ликвидацией в ноябре 2014 года (основание: решение Бердского городского суда Новосибирской области), преступная деятельность его бывшего руководителя в Крыму набирала обороты.

Размещение на официальном сайте ФНС России информации о прекращении деятельности сибирского некоммерческого партнерства, поставило под угрозу продолжение преступной деятельности. С целью сокрытия факта совершенного преступления, обеспечения дальнейшей реализации преступной схемы, создания видимости гражданско-правовых отношений своей деятельности, ее организатор прошедшей датой вынес решения о создании Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ» и в январе 2015 года правопреемника и филиала НП СРМСБ в СБ «РАЗУМ» – Общественного некоммерческого движения содействия развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ», которые, в налоговых органах не зарегистрировал, продолжая рекламирование деятельности на телевизионных каналах, сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и путем размещения объявлений на улицах, а также прием вступительных взносов в дачные потребительские кооперативы уже от имени и по реквизитам указанных организаций.

Полученные в качестве вступительных взносов от физических лиц денежные средства мошенник снимал с собственного лицевого счета, забирал у учредителей и из касс, без оформления расходных кассовых документов, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Таким образом, организатор преступной схемы в период с июня 2014 года по апрель 2016 года, совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

Размер имущественного ущерба, причиненного гражданам, составил 21 641 685 рублей, что является особо крупным размером.

Приговор в законную силу не вступил.