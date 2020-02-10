Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли...

Лесной охраной на территории Куйбышевского лесничества выявили самовольное занятие лесного участка для его использования в рекреационных целях.

На территории земель лесного фонда житель с. Голубинка несанкционировано установил вагон на автомобильном шасси, навесы, биотуалеты, столы, лавки и организовал приготовление и продажу пищи и прокат зимнего инвентаря (сноуборды, лыжи, санки, надувные санки –ватрушки «тюбинг»), — озвучили детали дела в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

По факту нарушения лесного законодательства сотрудниками лесной охраны составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший лесхоз либо в Крымскую региональную диспетчерскую службу по телефонам:

(3652) 44-28-12

+79780000192.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК