Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли…

crimeapress_news

Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли...

Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:33 10.02.2020

Лесной охраной на территории Куйбышевского лесничества выявили самовольное занятие лесного участка для его использования в рекреационных целях.

На территории земель лесного фонда житель с. Голубинка  несанкционировано установил вагон на автомобильном шасси, навесы, биотуалеты, столы, лавки и организовал приготовление и продажу пищи и прокат зимнего инвентаря (сноуборды, лыжи, санки, надувные санки –ватрушки «тюбинг»), — озвучили детали дела в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли...

По факту нарушения лесного законодательства сотрудниками лесной охраны составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.9 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший лесхоз либо в Крымскую региональную диспетчерскую службу по телефонам:

  • (3652) 44-28-12
  • +79780000192.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК

Бизнесмен решил подзаработать на территории Куйбышевского лесничества. Лесники не поняли...

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.