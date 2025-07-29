Бизнесменов Крыма приглашают войти в число лучших предпринимателей страны

Предпринимательская Премия является значимым событием в области признания и поощрения заслуг предпринимателей перед обществом и деловой средой нашей страны.

Целями Премии являются продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) путём выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году Премия проводится по 29 номинациям. Новые номинации в 2025 года — это «Консалтинг», «Креативная индустрия», «СМИ», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеется две специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».

«Прорыв года» вручается по предложению членов ЖЮРИ. «Бизнес от сердца» является переходящей номинацией, награда, в виде алого сердца на мраморном пьедестале, изготовленная архитектором по индивидуальному заказу, ежегодно передается каждому новому победителю и уезжает в город победителя. Номинация учреждена партнёром премии – основателем сети имидж-лаборатории «Персона» Игорем Стояновым.

Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта http://предпринимательгода.рф/participants

Критерии оценки участников многогранны, если говорить о денежном эквиваленте, то это прирост в текущем году в процентах по отношению к прошлому, но также и репутация, и клиентоориентированность, и, многое другое, что делает возможным стать победителями компании и ИП любого уровня и даже из маленьких городов, что и происходит каждый год, – отмечает руководитель оргкомитета Ирину Евсину.

Итоги премии подведут в Москве в апреле 2026 года. О месте и времени проведения церемонии награждения победителей и лауреатов Премии 2025 года организационный комитет Премии проинформирует участников индивидуально. По традиции, награждение лауреатов осуществляют известные предприниматели, руководители государственных структур и институтов развития в направлении экономики и развития бизнеса.

Подробная информация о проведении Премии и условиях участия размещена на официальном сайте премии http://предпринимательгода.рф/polozhenie2025 , в региональных и федеральных СМИ.

Заявки принимаются до 1 октября 2025 года. Подать заявку возможно в режиме «он-лайн» по ссылке http://предпринимательгода.рф/

Контактное лицо по вопросам участия в премии — Елена Исмагилов, info@предпринимательгода.рф , телефон: +7(910) 519-48-98.

источник: пресс-служба администрации Ялты