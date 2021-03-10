Бизнесмены из Китая заинтересованы в инвестициях в сферу жилищного строительства в Крыму

Под руководством вице-премьера — министра финансов РК Ирины Кивико состоялось заседание круглого стола «Китай и Крым: Новый вектор экспортного партнерства». Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК).

В прошлом году экспорт в Китай уже составил 4,1 млн. долларов – это 12% общего экспорта Республики. Для нас Китай очень перспективное направление. На сегодня это третья страна по объёму экспорта из Крыма. Нашему бизнесу есть в каких направлениях и странах развиваться, — отметила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В ходе заседания круглого стола был презентован экономический и инвестиционный потенциал Республики Крым. В свою очередь представители крымских предприятий презентовали свою продукцию китайской делегации, а также выразили желание экспортировать в Поднебесную.

Также в рамках круглого стола состоялась рабочая встреча с представителями Корпорации развития Республики Крым. Китайским бизнесменам рассказали об особенностях реализации инвестиционных проектов на территории Крыма, о льготах и преференциях свободной экономической зоны.

В свою очередь китайских бизнесменов заинтересовали инвестиции в сферу жилищного строительства.

Мы гарантируем права иностранных инвесторов в соответствии с международными договорами. На сегодняшний день в Крыму уже есть инвестора из иностранных государств. Реализуются успешно инвестиционные проекты, создаются рабочие места и отчисляются налоги в бюджет всех уровней. Что касается сферы жилищного строительства, то мы перешли от точечной застройки территорий к комплексному освоению территорий, что подразумевает, в том числе и строительство необходимой социально-бытовой инфраструктуры, — отметил первый заместитель министра экономического развития РК Анушаван Агаджанян.

Один из итогов круглого стола — пекинская экспортно-импортная торговая компания пригласила крымских бизнесменов посетить Китай, чтобы налаживать партнерские взаимоотношения. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Чжао Кай, возглавляющий делегацию бизнесменов из Китая, прибывшую на полуостров для обсуждения партнерства в сфере торговли и туризма.

Я уже бывал в Крыму, но то, что я увидел сейчас, бросается в глаза — это те значительные изменения, которые произошли здесь, — цитирует гостя ТАСС . — Надеюсь, что развитие деловых отношений с Крымом на уровне правительства, частных предпринимателей и простых людей будет постоянно развиваться. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить уважаемых коллег посетить Китай.

На встрече с бизнесменами российского региона Чжао Кай отметил:

Мы приложим все усилия для развития и налаживания деловых отношений с местными предприятиями. Это будет вкладом в развитие дружественных отношений между двумя нашим странами.

В ходе визита делегация китайских бизнесменов посетит ряд предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства полуострова, а также курортные регионы.

Будем обсуждать пока возможности рекреационного комплекса, именно оздоровления у нас, на территории республики. Чтобы китайцы приезжали к нам на оздоровление. Потому что интерес к сакским грязям есть, — отметила Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что речь о контрактах будет идти уже после ознакомительной поездки по предприятиям полуострова.