В Крыму местная власть получит больше полномочий. Ради денег

Главам муниципальных образований в Крыму необходимо расширить спектр полномочий, чтобы они могли более эффективно привлекать средства в бюджет за счет инвестиций. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, отметив, что решением этого вопроса займутся уже в 2026 году.
Сейчас в муниципальных образованиях Крыма за счет средств федерального и республиканского центра реализуется очень большое число самых разных проектов, отметила она. И задача. которая стоит на повестке дня, – расширить полномочия глав муниципалитетов, чтобы они получили больше возможностей самостоятельного привлекать инвестиции для развития районов.
Над этим еще нужно работать… И здесь, в том числе и наша роль, чтобы в следующем году как можно больше инструментов и умения ими пользоваться было у наших местных органов власти для того, чтобы пополнять бюджеты за счет собственных средств, – сказала Виноградова.
При этом один из инструментов привлечения средств в местные бюджеты – инициативное бюджетирование является «прекрасно развивающейся на сегодняшний момент программой в республике», которая демонстрирует нарастающий успех, отметила эксперт.
За 2021−2025 год определены победителями 433 проекта жителей общей стоимостью 600 миллионов. Из них Республика Крым выделила 468 миллионов, 78 миллионов – это средства местных бюджетов, а 54 миллиона рублей составили инициативные платежи от жителей и спонсоров, – поделилась Виноградова.
По итогам 2025 года в этой программе Крым вновь показала высокие результаты, причем не только непосредственно при реализации проектов на территории республики, но и на внешнем контуре: участие в конкурсе федерального уровня принесло крымским проектам два призовых места.
И все это очень важно, – подчеркнула Виноградова.
источник: РИА Новости Крым
