Бизнесмены Севастополя могут перевыпустить КЭП в режиме онлайн

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут перевыпустить квалифицированную электронную подпись (КЭП) непосредственно через личные кабинеты без посещения Удостоверяющего центра ФНС России. Уточним, что такая возможность реализована для тех бизнесменов, которые ранее получили её в Удостоверяющем Центре ФНС России или у доверенных лиц УЦ ФНС России.

В Личном кабинете ЮЛ заявление на перевыпуск КЭП можно подать в разделе «Заявления. Запросы» – «Электронная подпись (КЭП)», в Личном кабинете ИП — в разделе «Услуги. Сервисы» – «Перевыпуск сертификата ЭП».

Следует знать, что если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обращается за КЭП впервые, то посетить Удостоверяющий центр необходимо лично.

Получить услугу по выдаче КЭП можно в любом удостоверяющем центре УФНС России по г. Севастополю с 9.00 до 18.00 в понедельник, вторник, среду и четверг, в пятницу налогоплательщиков ждут в налоговой службе до 16.45.

Точки Удостоверяющего центра (УЦ) действуют по следующим адресам:

В обособленном подразделении №1 — ул. Героев Севастополя, 74);

— ул. Героев Севастополя, 74); В Обособленном подразделении №2 — ул. Пролетарская, 24;

— ул. Пролетарская, 24; В обособленном подразделении №3 — ул. Кулакова, 37.

Следует отметить, что в непосредственно каждом УЦ г. Севастополя установлен вендинговый аппарат по продаже сертифицированных носителей ключевой информации, на который можно записать КЭП.

Также необходимо предоставить только оригинал паспорта и СНИЛСа, и сообщить оператору удостоверяющего центра свой ИНН и ИНН юридического лица, в случае если за электронной подписью обращается руководитель этой организации.

С помощью КЭП можно заверять любые электронные документы и отправлять их в государственные органы, в суды, операторам электронных площадок и контрагентам. Воспользоваться подписью можно в любой информационной системе, как в государственной, так и в частной, если в ней предусмотрена возможность подписания электронной подписью, или есть авторизация через электронную подпись.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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