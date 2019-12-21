Бюджет Республики Крым исполнен с профицитом более чем в миллиард рублей

Бюджет Республики Крым исполнен с профицитом более чем в 1,3 млрд. руб. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико. Доходы региона составили более 150,3 млрд. руб., расходы – почти 149 млрд. руб.

Доходы Республики преодолели отметку в 150 миллиардов, или почти 83% годовых назначений. Собственные доходы при этом составили около 40,8 миллиардов, или более 27% общего объема поступлений крымской казны. Расходы обозначились в сумме почти 149 миллиардов, или 80,1% от утвержденных расходов на год. Таким образом, республиканский бюджет исполнен с профицитом более чем в 1,3 миллиарда рублей, — подчеркнула Ирина Кивико.

Вице-премьер уточнила, что по состоянию на 1 декабря остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил 167,5 млн. руб. из 300 млн. руб., предусмотренных на этот год. В основном средства были направлены на непредвиденные расходы Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК (115 млн. руб.), министерства образования, науки и молодежи РК (6,2 млн. руб.), министерства транспорта РК (5,1 млн. руб.), министерства экологии и природных ресурсов РК (4,5 млн. руб.), Государственного комитета ветеринарии РК (0,5 млн. руб.), министерства здравоохранения РК (0,7 млн. руб.), министерства труда и социальной защиты (0,5 млн. рублей).