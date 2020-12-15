Бюджет Республики Крым прошел процедуру парламентских слушаний и одобрен в первом чтении

В Государственном Совете РК прошли парламентские слушания по проекту закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов». Основные параметры проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период представила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Главными ориентирами при подготовке проекта бюджета были обозначены такие направления, как преодоление спада экономики на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, принятие антикризисных мер в период пандемии, увеличение инвестиций в экономику, своевременное и в полном объеме выполнение социальных обязательств перед населением, повышение качества жизни и благосостояния граждан, создания комфортных условий для их проживания, — отметила Ирина Кивико.

В законопроекте основными направлениями определены: реализация программ, ориентированных на социально-культурную сферу (52,8% от общего объема запланированных расходов), реализация программ развития отраслей национальной экономики (30,9%), прежде всего, дорожного и водного хозяйства и топливно-энергетического комплекса, и реализация программ развития жилищно-коммунального хозяйства (11,2%).

На 2021 год доходы прогнозируются в объеме 150,8 млрд. руб., расходы — 152,2 млрд. руб., дефицит -1,4 млрд. руб.

Источником финансирования дефицита на 2021 год планируется реализация пакетов акций акционерных обществ, находящегося в государственной собственности республики. Объем предусмотренных проектом расходов соответствует суммарному объему доходов и поступлений источников финансирования дефицита, чем соблюден принцип сбалансированности бюджета в рамках Бюджетного Кодекса, — уточнила Ирина Кивико.

В плановом периоде объем расходов соответствует объему доходов бюджета и составляет на 2022 год -166,4 млрд. руб., на 2023 год — 227,1 млрд. рублей.

Общий объем доходов на 2021 год (150,8 млрд. руб.) запланирован со снижением к ожидаемому исполнению бюджета республики на 2020 год на 28,3%, на 2022 год (166,4 млрд. руб.) с ростом к уровню 2021 года на 10,3% и на 2023 год (227,1 млрд. руб.) с ростом к уровню 2022 года на 36,5%.

Вышеуказанные изменения общего объема доходов на 2021-2023 годы связаны как с изменением прогнозируемого объема безвозмездных поступлений в бюджет Крыма из федерального бюджета, в том числе в связи с особенностями распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между бюджетами субъектов федерации на плановый период, так и с прогнозируемой динамикой налоговых и неналоговых доходов, — прокомментировала Ирина Кивико.

Структура доходов бюджета Республики Крым на 2021 год включает в себя: безвозмездные поступления — 102,4 млрд. руб., или 67,9%, налоговые доходы — 45,8 млрд. руб., или 30,3%, неналоговые доходы — 2,6 млрд. руб., или 1,8%.

На 2021 год будет сохранена социальная направленность крымского бюджета, — подчеркнула Ирина Кивико.

На финансирование отраслей социально-культурной сферы предусмотрено 80,4 млрд. руб. (52,8% в общем объеме расходов), в том числе на: образование — 33,5 млрд. руб., социальную политику — 28,6 млрд. руб., здравоохранение — 11,4 млрд. руб., культуру и кинематографию — 4,0 млрд. руб., физическую культуру — 2,0 млрд. руб., средства массовой информации — 0,9 млрд. рублей.

В Крыму осуществляется реализация мероприятий в рамках 11 национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры, утверждены паспорта 48 региональных проектов. Финансовое обеспечение реализации нацпроектов в проекте закона планируется в следующих объемах: на 2021 год — 13,1 млрд. руб., на 2022 год — 12,4 млрд. руб., на 2023 год — 11,4 млрд. рублей.

С 2021 года планируется реализация нового нацпроекта в сфере туризма «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансирование модернизации инфраструктуры в курортных городах Крыма создаст условия для комфортного, интересного, активного отдыха как для россиян, так и для иностранных туристов, — анонсировала Ирина Кивико.

Наряду с этим вице-премьер отметила, что 27 ноября параметры бюджета Республики Крым согласованы в установленном порядке с Минфином России и по заключению может быть принят с учетом приведения ко второму чтению объемов безвозмездных поступлений в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.

После обсуждения участниками законопроекта на парламентских слушаниях проект главного финансового документа республики был одобрен депутатами в первом чтении на заседании внеочередной третьей сессии Госсовета.

В свою очередь, в результате рассмотрения проекта закона «О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» на парламентских слушаниях профильному комитету по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике было рекомендовано обобщить поступившие замечания и предложения по законопроекту и направить их в Совет министров РК для рассмотрения и внесения предложений по их реализации.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк отметил конструктивную работу Министерства финансов РК и комитета по бюджету и планированию Государственного Совета республики, сказав, что «принятые решения по поддержке населения, экономики до сих пор продолжают действовать, приносят позитивные результаты».

Объем средств, заложенный в бюджете, должен быть использован максимально эффективно. Снижение деловой активности в текущем году отрицательно повлияло, как на поступления доходных источников в бюджет, так и на планы по доходной части бюджета на предстоящие три года, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам председателя Совета министров Крыма, в предстоящую трехлетку Правительству Республики необходимо обеспечить сбалансированность бюджета и укрепить его доходную базу.

Кроме того, среди основных задач – реализация 204-го указа Президента России и указов, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, сохранение социальной направленности бюджета, — отметил Юрий Гоцанюк.

По его словам, очень важно, что все социальные гарантии и обязательства, которые определил Президент России, «являются приоритетными, как раз в этом бюджете все эти параметры заложены и именно по этим обязательствам будет работать правительство Крыма на протяжении 2021-2023 годов.

Фото: rk.gov.ru.