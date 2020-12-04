Бюджет Севастополя на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов утверждён

Проект закона подготовлен с учетом прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов, объемов и перечней межбюджетных трансфертов. Согласно законопроекту, доходы главного финансового документа Севастополя в 2021 году запланированы в объеме почти 51,2 млрд рублей, в 2022 году – 51,6 млрд рублей, в 2023 году – около 88,5 млрд рублей.

Расходы в 2021, 2022, 2023 годах составят соответственно — 53,3 млрд рублей, 55,5 млрд рублей и 92,2 млрд рублей. Дефицит составит в 2021 году – 2,1 млрд рублей, в 2022 году – 3,9 млрд рублей, в 2023 году – 3,7 млрд рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента финансов Владимира Штопа.

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год запланирован в размере 16,3 млрд рублей.

90% собственных доходов формируют налоговые поступления – доход на налоги физических лиц, налог на прибыль организации, акцизы и специальные налоговые режимы, — говорит Владимир Штоп.

Расходы бюджета сформированы с учетом сохранения социальной направленности. На финансовое обеспечение социально-культурного сектора в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено около 30 млрд рублей (56%).

В сравнении с 2019 годом (поскольку в 2020 году на бюджет значительное влияние оказал COVID-19 решено сопоставлять данные с 2019 годом) в 2021 году расходы увеличатся на 30% или на 7 млрд рублей.

На текущие расходы в 2021 году планируется направить почти 29 млрд рублей, из которых 19 млрд рублей — на заработную плату, социальные выплаты, компенсации, льготы, субсидии.

Правительство Москвы в рамках соглашения о сотрудничестве в 2021 году планирует выделить Севастополю на ремонт дорог, социальных учреждений, благоустройство общественных пространств 1,1 млрд рублей.

На реализацию ФЦП в 2021 году предусмотрено 22,2 млрд рублей, в 2022 – 22,1 млрд рублей, в 2023 году – 58 млрд рублей.

В рамках бюджетного процесса также был принят прогноз социально-экономического развития до 2023 года.

Бюджет подготовлен. В понедельник он будет внесен в Законодательное Собрание, — отмечает Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.