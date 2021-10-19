Благодаря конкурсу «Вкусы России» у крымских производителей есть возможность выхода на федеральные торговые сети

О том, что благодаря участию в конкурсе «Вкусы России» у крымских сельхозтоваропроизводителей есть возможность выхода на федеральные торговые сети, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андре5й Рюмшин. Проголосовать за крымские бренды в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» можно будет с 20 октября по 7 ноября на сайте https://russiantastes.ru/ .

Уверен, что в этом году, как и в прошлом, крымские бренды будут представлены на достойном уровне, так как у черноморских устриц, крымского вина, персиков, караимских пирожков, ялтинского лук и других продуктов нет конкурентов. Сельхозтоваропроизводителям участие в конкурсе даст возможность обучения в образовательных программах для развития собственного бизнеса, прямого контакта с представителями торговых сетей, развития экспортного потенциала, — цитирует вице-премьера пресс-служба.

По словам Андрея Рюмшина, участие в конкурсе «Вкусы России» в прошлом году позитивно повлияло на развитие бизнеса, презентовавшего региональные бренды.

Представители бренда «Крымское вино» смогли презентовать свою продукцию в экспортном центре в Объединенных Арабских эмиратах и теперь поставляют туда свою продукцию. Есть участники, которые открыли новые точки продажи своей продукции, такие как представители бренда «Крымская пахлава и рахат-лукум» — у них новые точки в Симферополе и Ялте. Также, благодаря онлайн-обучению специалисты и сотрудники предприятий получили сертификаты о повышении квалификации, новые знания и навыки работы со своим товаром, — заявил глава Минсельхоза Крыма.

На участие в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»-2021 подали заявки более 30 крымских представителей. Конкурс стартовал 16 июня, региональные бренды в нем будут представлять сельскохозяйственные потребительские кооперативы, отраслевые союзы, а также региональные органы управления АПК. Сегодня закончился прием заявочной документации. В этом году республика представила такие бренды, как «Крымское масло из виноградных косточек», «Крымский персик», «Крымская оливка», «Черноморские устрицы», «Крымское вино», «Ялтинский лук» и «Караимский пирожок». Восемь номинаций продемонстрируют потенциал брендов в сфере гастрономии, туризма, экспорта и других направлениях. Победителей определит конкурсная комиссия, в неё войдут представители ресторанного бизнеса, ритейла, институтов развития и органов власти. Организатором Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.