Благодаря господдержке аграрии Севастополя обновили парк сельхозтехники на 260 единиц

С 2016 года аграрные предприятия и фермерские хозяйства Севастополя модернизировали свою материально-техническую базу. За этот период сельхозпроизводители приобрели 261 единицу различной сельскохозяйственной техники и оборудования, что стало возможным благодаря целенаправленной государственной поддержке.

По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой, общий объем субсидий, выделенных на возмещение части затрат на приобретение, модернизацию и обновление сельхозтехники за указанный период, составил 204,9 млн рублей. Эти средства позволили значительно повысить эффективность агропромышленного комплекса и укрепить его продовольственную безопасность.

В обновлённый парк техники вошли: