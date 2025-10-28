Благодаря господдержке аграрии Севастополя обновили парк сельхозтехники на 260 единиц

Прямо сейчас:
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С 2016 года аграрные предприятия и фермерские хозяйства Севастополя модернизировали свою материально-техническую базу. За этот период сельхозпроизводители приобрели 261 единицу различной сельскохозяйственной техники и оборудования, что стало возможным благодаря целенаправленной государственной поддержке.

По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой, общий объем субсидий, выделенных на возмещение части затрат на приобретение, модернизацию и обновление сельхозтехники за указанный период, составил 204,9 млн рублей. Эти средства позволили значительно повысить эффективность агропромышленного комплекса и укрепить его продовольственную безопасность.

В обновлённый парк техники вошли:

  • 2 виноградоуборочных комбайна;
    64 трактора — основа механизации полевых работ;
    195 единиц навесного и прицепного оборудования, включая культиваторы, бороны, опрыскиватели, глубокорыхлители, погрузчики, косилки, машины для внесения жидких удобрений, чеканочные машины и буровые установки.

Важным фактором успешного обновления парка стало решение вопроса импортозамещения. Отечественные производители предлагают технику, адаптированную к местным климатическим и почвенным условиям. Так, в текущем году в Севастополе закуплено 2 комбайна для сбора винограда, которые уже поступили в автопарк крупных винодельческих предприятий. Комбайны способны заменить труд 100 человек, обеспечивая оперативную и своевременную сборку винограда в строго заданные технологические окна. Это особенно важно в условиях аномальных летних температур и стремительного изменения кондиций ягоды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталию Скорюкову.

Государственная поддержка в сфере обновления сельхозтехники – важный инструмент развития агропромышленного комплекса Севастополя. Благодаря субсидиям фермеры могут повысить урожайность и качество выращиваемых культур, внедрить современные технологии, укрепить конкурентоспособность на внутреннем рынке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

