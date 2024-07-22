Благодаря господдержке предприниматели Крыма получили 8 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организация предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 17% годовых.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым