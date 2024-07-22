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Благодаря господдержке предприниматели получили 8 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Благодаря господдержке предприниматели Крыма получили 8 млрд рублей в виде льготных микрозаймов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:38 22.07.2024

Благодаря господдержке предприниматели Крыма получили 8 млрд рублей в виде льготных микрозаймов на развитие бизнеса от Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, начиная с 2014 года. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

На сегодняшний день одним из самых востребованных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса являются льготные микрозаймы. Тенденция к росту числа заёмщиков сохраняется, что свидетельствует об эффективности и актуальности данного инструмента, а среди заёмщиков как предприниматели, так и самозанятые из самых разных отраслей бизнеса – оптовая и розничная торговля, выращивание зерновых, услуги по бухгалтерскому учёту, перевозки грузов и многих других, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым действует в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На сегодняшний день организация предлагает 14 программ, в рамках которых предприниматели могут получить заёмные средства в размере от 25 тысяч до 5 млн рублей, сроком от 6 до 60 месяцев. Процентная ставка в зависимости от сферы деятельности и категории заёмщика составляет от 1% до 17% годовых.

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По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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