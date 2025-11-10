Благодаря нацпроекту «Семья» севастопольские многодетные молодые родители получили 300 тысяч рублей

В семье Александры и Алексея Сидоровых пять детей. В мае 2025 года у пары родился сын — Александр, и они обратились в департамент труда и социальной защиты населения за единовременной выплатой в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

С начала 2025 года единовременную выплату получили 116 семей на 118 детей. Выплата предоставляется одному из родителей, проживающему на территории Севастополя по месту жительства или пребывания, при рождении начиная с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Возраст каждого из супругов, состоящих в браке, либо единственного родителя на дату подачи заявления не должен превышать 35 лет включительно, — рассказала главный специалист-эксперт отдела приема населения управления адресной социальной поддержки населения Наталья Крученок.

Если у семьи отсутствует регистрация по месту жительства (пребывания), то в качестве документов, подтверждающих проживание в городе, можно предоставить договор найма, судебное решение или иной документ.

О выплате я узнала в СРОО «Севастопольские мамы», там юрист рассказал, что наша семья может получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Документы мы оформили очень быстро. Поскольку семья у нас большая, денежные средства мы планируем потратить на улучшение жилищных условий. Такая мера — отличная поддержка для многодетных семей, которая помогает решить жизненно необходимые вопросы. Семья для нас — это поддержка, мы сами с мужем из многодетных семей, поэтому умеем справляться с какими-либо сложностями, — поделилась молодая мама Александра.

настоящее время обратиться за выплатой можно в управление адресной социальной поддержки населения либо в МФЦ.

Напомним, по нацпроекту «Семья» реализуется комплекс мер, направленных на повышение качества жизни севастопольцев. Основная цель проекта — увеличить число семей с детьми, особенно многодетных, а также укрепить традиционные семейные ценности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя