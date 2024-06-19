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Благодаря работе экспертов удалось раскрыть серию квартирных краж в Евпатории
Фото: МВД по РК

Благодаря работе экспертов удалось раскрыть серию квартирных краж в Евпатории

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 18:26 19.06.2024

В полицию Евпатории поступил ряд аналогичных сообщений о кражах из квартир имущества, ювелирных изделий и денежных средств. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате тщательного обследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра на месте происшествия изъяты различные предметы, в том числе следы обуви, которые были направлены на исследование.

Благодаря кропотливой работе экспертов, удалось отождествить изъятые улики с конкретным лицом и установить его причастность к совершению серии краж на территории города Евпатории.

Незамедлительно сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым установлено местонахождение подозреваемого и во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по г. Евпатории при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по подозрению в совершении серии квартирных краж задержан безработный 60-летний житель одного из сел Сакского района. В результате проведения неотложного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято: мобильный телефон, ноутбук, четыре пары обуви, отмычки, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.  Вина подозреваемого по всем трем фактам доказана следственным путём.

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Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сотрудники полиции отрабатывают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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