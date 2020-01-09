Благоустроенные севастопольские скверы и парки возможно «переформатируют»

Благоустроенные в 2019 году севастопольские скверы и парки возможно «заведут» на очередной этап строительных работ. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Владимиру Базарову рассмотреть вопрос расширения сети пешеходных дорожек на территориях. Причина: на некоторых общественных пространствах, где совсем недавно прошла реконструкция, люди предпочитают ходить привычными путем, а не по спроектированным и построенным дорожкам.

В новом сквере на ул. Кесаева, в Учкуевке, и на территории других парков люди протоптали тропинки. Давайте применим «курчатовский метод», посмотрим, где действительно сложились пути, где людям удобнее ходить и заасфальтируем. Тогда будет нормальная доступность, и газоны будет в порядке, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

ГБУ «Парки и скверы», отмечают специалисты, поручено проанализировать этот вопрос во всех парках и скверах, благоустроенных в прошлом году.