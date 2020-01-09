Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Благоустроенные севастопольские скверы и парки возможно «переформатируют»

crimeapress_news

Реконструированные севастопольские скверы и парки возможно "переформатируют"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Благоустроенные севастопольские скверы и парки возможно «переформатируют»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:04 09.01.2020

Благоустроенные в 2019 году севастопольские скверы и парки возможно «заведут» на очередной этап строительных работ. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Владимиру Базарову рассмотреть вопрос расширения сети пешеходных дорожек на территориях. Причина: на некоторых общественных пространствах, где совсем недавно прошла реконструкция, люди предпочитают ходить привычными путем, а не по спроектированным и построенным дорожкам.

В новом сквере на ул. Кесаева,  в Учкуевке, и на территории других парков  люди протоптали тропинки. Давайте применим «курчатовский метод», посмотрим, где действительно сложились пути, где людям удобнее ходить и заасфальтируем. Тогда будет нормальная доступность, и газоны будет в порядке, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

ГБУ «Парки и скверы», отмечают специалисты, поручено проанализировать этот вопрос во всех парках и скверах,  благоустроенных  в прошлом году.

Благоустроенные севастопольские скверы и парки возможно "переформатируют"

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.