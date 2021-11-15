Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Как идет благоустройство площади Куйбышева в Симферополе, проверил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. Объект уже давно должен быть сдан, но…

Обновленная площадь Куйбышева – один из самых долгожданных для симферопольцев проект. По концепции здесь будут благоустроенные дорожки, зона для отдыха с лавочками, фонтан и урны. По плану работы должны были завершиться еще в середине октября, однако по ряду причин – это и судебный процесс по демонтажу незаконного объекта капитального строительства, и работы по монтажу фонтана, сроки работ увеличились. Тем не менее подрядная организация активизировала силы, и на сегодняшний день мы можем наблюдать практически полную готовность площади Куйбышева. Также хочется подчеркнуть качество выполненных работ, которое находится на высоком уровне, — сообщил Валентин Демидов.

Глава столичной администрации также осмотрел прилегающие территории. Он отметил неудовлетворительное состояние фасадов зданий. Актуальными остаются вопросы ликвидации несанкционированных надписей и незаконных рекламных конструкций, а также приведения в нормативное состояние слаботочных сетей провайдеров сети Интернет. По итогам выезда глава администрации Симферополя дал профильным структурным подразделениям соответствующие поручения, выполнение которых взял на личный контроль.

Напомним, что за счёт средств, выделенных по Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется благоустройство 5 общественных и 17 дворовых пространств в Симферополе. Уже открыты 2 сквера – Ветан и Балаклавский. На очереди открытие обновлённой площади Куйбышева. Валентин Демидов выехал на место, чтобы лично проверить уровень готовности общественного пространства, а также состояние прилегающих территорий.

Фото: администрация Симферополя.