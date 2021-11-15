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Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:49 15.11.2021

Как идет благоустройство площади Куйбышева в Симферополе, проверил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. Объект уже давно должен быть сдан, но…

Обновленная площадь Куйбышева – один из самых долгожданных для симферопольцев проект. По концепции здесь будут благоустроенные дорожки, зона для отдыха с лавочками, фонтан и урны. По плану работы должны были завершиться еще в середине октября, однако по ряду причин – это и судебный процесс по демонтажу незаконного объекта капитального строительства, и работы по монтажу фонтана, сроки работ увеличились. Тем не менее подрядная организация активизировала силы, и на сегодняшний день мы можем наблюдать практически полную готовность площади Куйбышева. Также хочется подчеркнуть качество выполненных работ, которое находится на высоком уровне, — сообщил Валентин Демидов.

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Глава столичной администрации также осмотрел прилегающие территории. Он отметил неудовлетворительное состояние фасадов зданий. Актуальными остаются вопросы ликвидации несанкционированных надписей и незаконных рекламных конструкций, а также приведения в нормативное состояние слаботочных сетей провайдеров сети Интернет. По итогам выезда глава администрации Симферополя дал профильным структурным подразделениям соответствующие поручения, выполнение которых взял на личный контроль.

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Напомним, что за счёт средств, выделенных по Соглашению между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется благоустройство 5 общественных и 17 дворовых пространств в Симферополе. Уже открыты 2 сквера – Ветан и Балаклавский. На очереди открытие обновлённой площади Куйбышева. Валентин Демидов выехал на место, чтобы лично проверить уровень готовности общественного пространства, а также состояние прилегающих территорий.

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

Фото: администрация Симферополя.

 

 

Благоустройство площади Куйбышева в Симферополе: власти заверяют, работы «на завершающей стадии»

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