Благоустройство симферопольских скверов проверила глава администрации Елена Проценко

Делать не просто красиво, но и качественно.

20 октября глава администрации Симферополя Елена Проценко посетила несколько общественных территорий городского округа, на которых ведутся работы по благоустройству. Как уточняет пресс-служба администрации крымской столицы, средства на проведение работ выделены в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Елена Проценко ознакомилась с ходом работ в скверах Потёмкина и Соцтруда. На указанных объектах уже выполнен демонтаж старого покрытия, ведутся подготовительные работы для укладки плитки, а также осуществляется вывоз строительного мусора. Параллельно ведётся монтаж электросетей для устройства уличного освещения. Все необходимые строительные материалы завезены на объекты. По оценке главы администрации города, в указанных скверах необходимо повысить темпы работ за счёт увеличения количества техники и рабочих. Также она дала поручение своему профильному заместителю ежедневно выезжать на объекты.

В сквере у симферопольского Дворца культуры профсоюзов — самый большой объект по объёму работ. Количество заявленной техники и рабочих на нём соответствует графику. В настоящее время завершается вывоз строительных отходов. Произведены подготовительные работы для дальнейшего восстановления фонтанов. Также в ближайшее время начнётся устройство дренажной системы, которая позволит избежать подтопления сквера. В течение нескольких дней специалисты подрядной организации приступят к устройству электросетей освещения сквера.

Глава администрации города обратила внимание представителей подрядной организации на контроль качества используемых материалов, а также планируемых к установке малых архитектурных форм.

Это касается всех объектов. Нужно сделать не просто красиво, но и качественно, чтобы горожане по достоинству оценили эту работу, — отметила Елена Проценко.

По информации представителя подрядной организации, сквер в районе Московского кольца на улице Киевской находится в практически полной степени готовности. На данном объекте уже приступили к укладке тротуарной плитки, ведётся монтаж электрического кабеля для уличных фонарей. Количество строительной техники и рабочих соответствует заявленному.

Рисков по срыву сроков не видим. Погода благоприятная: солнечно и сухо. Всё зависит от количества рабочих и техники. Инспектировать объекты буду ежедневно лично, уже внесла коррективы в свой график, — подчеркнула Елена Проценко.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.