Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября

На сегодняшний день основные работы в сквере уже выполнены. Установлены инженерные системы орошения и наружного освещения, обустроена тропиночная сеть, установлен модульный туалет, в парке появилась новая детская площадка для более младшего детского возраста, обновили покрытие на существующей детской площадки, установили площадку-воркаут, оборудована площадка для выгула и дрессировки собак. Входная группу сквера увеличена в два раза, полностью построили новую лестницу, установили балясины, а также установили на входе скульптуру «маяк» как символичное обозначения места встреч в этом сквере. По всему скверу установлена новая парковая мебель – урны и лавочки. На сегодняшний день доделывается тенистый корт, который будет состоять из двух площадок с современным акриловым покрытием. Ведется установка теневых зон (их будет шесть). Началось озеленение сквера – высаживаются около 250 деревьев и 1500 кустарников. Деревья как хвойные, так и лиственные, с учетом пожелания жителей и общественности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.