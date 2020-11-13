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Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября

Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:33 13.11.2020

На данный момент работы по благоустройству сквера Севастопольских курсантов выполнены на 95%.

На сегодняшний день основные работы в сквере уже выполнены. Установлены инженерные системы  орошения и наружного освещения, обустроена тропиночная сеть, установлен модульный туалет, в парке появилась новая детская площадка для более младшего детского возраста, обновили покрытие на существующей детской площадки, установили площадку-воркаут, оборудована площадка для выгула и дрессировки собак. Входная группу сквера увеличена в два раза, полностью построили новую лестницу, установили балясины, а также установили на входе скульптуру «маяк» как символичное обозначения места встреч в этом сквере. По всему скверу установлена новая парковая мебель – урны и лавочки. На сегодняшний день доделывается тенистый корт, который будет состоять из двух площадок с современным акриловым покрытием. Ведется установка теневых зон (их будет шесть). Началось озеленение сквера – высаживаются около 250 деревьев и 1500 кустарников. Деревья как хвойные, так и лиственные, с учетом пожелания жителей и общественности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября

По словам представителя подрядной организации, при спорном вопросе среди местных жителей о необходимости организации площадки для выгула собак, принято решение установить площадку и по ее периметру высадить деревья, которые вырастут и станут живой изгородью, помимо существующего ограждения.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Благоустройство сквера Севастопольских курсантов обещают завершить к концу ноября

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