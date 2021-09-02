Благоустройство в Симферополе (не только площади Ленина) пристально изучат правоохранители

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что реконструкцию площади Ленина в Симферополе правоохранительные органы взяли вопрос под контроль. Сума возможного ущерба уже подсчитывается. Причем речь идет не только о срыве плановых сроков, но и качества работ.

Как выяснилось, в крымской столице силовикам придется разбираться в благоустройстве не одной общественной территории. Маячат уголовные дела.

Мы ожидаем окончательного установления ущерба по уголовному делу. Соответственно, предъявление претензий, в том числе обвинений. Мы настаиваем на предъявлении в том числе учредителям, всем, кто занимался этим вопросом. Понятно, кто за этим всем стоял, так или иначе, поэтому надо дойти до конца. Сам подрядчик не желает вернуть похищенное и вложить это в благоустройство. Но это его проблемы. Ущерб сейчас посчитаем, дойдем до всех без исключения, — сказал Аксёнов.

По информации главы администрации Симферополя Валентина Демидова, очень большой процент работ по благоустройству прошлого года требует переделки. Из-за длительного простоя не сданных в эксплуатацию объектов на многих «проявился брак». А ведь в прошлом году именно на благоустройство дворов и общественных территорий Симферополь получил 900 млн. рублей «московских» денег (по соглашению между правительством Москвы и Совмином РК).

Из объектов этого года самые большие нарекания к площадям Ленина и Куйбышева. Более-менее готовы скверы Казанский, Балаклавский и Селим-Герай. Всего в 2021 году Симферополю выделено на ремонт дворов — 241,5 млн. рублей, общественных территорий — 240 млн. рублей.