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Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе — на завершающем этапе
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

Благоустройство Екатерининского сада в Симферополе — на завершающем этапе

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:08 08.08.2024

Работы на территории центрального парка культуры и отдыха Екатерининский сад подходят к завершению. Об этом рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства управления капитального строительства Андрей Древич.

Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

На данном заключительном этапе, подрядной организацией ведутся работы по подготовке к ремонту фонтанного оборудования. В частности, мы планируем установить Пушкинский фонтан, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Андрея Древича.

Кроме того он добавил, что уже завершены устройство игрового поля, асфальтирование подъездных путей, устройство декоративных габионов, уложено более 7 800 кв. м. плиточного покрытия, и установлена новая ротонда.

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На объекте задействовано 8 единиц техники и 30 специалистов подрядной организации.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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