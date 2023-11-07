Благоустройство маршрута «Малый Иерусалим» в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан

На туристическом маршруте «Малый Иерусалим» продолжаются работы по благоустройству. Как сообщили глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте», отреставрированы и установлены две арки, которые также планируется оснастить декоративную подсветку. При этом на 23 из 25 фонарных столбах, расположенных на маршруте, обновили цвет.

Кроме того, в сквере Ашик-Умера бетонируют колонны, готовят основание для фонтана и барельефов, прокладывают коммуникации, после чего приступят к укладке плитки. В одном из евпаторийских цехов идет активная работа по производству малых архитектурных форм, которые эстетично и практично дополнят улицы «Малого Иерусалима», — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.

Напомним, Евпатория стала победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города», проводимого Ростуризмом в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Город получил грант на развитие маршрута «Малый Иерусалим».

источник: пресс-служба администрации Евпатории