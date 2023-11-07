Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство маршрута «Малый Иерусалим» в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан
актуально в республике
Благоустройство маршрута «Малый Иерусалим» в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан

Благоустройство маршрута «Малый Иерусалим» в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:14 07.11.2023

На туристическом маршруте «Малый Иерусалим» продолжаются работы по благоустройству. Как сообщили глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте», отреставрированы и установлены две арки, которые также планируется оснастить декоративную подсветку. При этом на 23 из 25 фонарных столбах, расположенных на маршруте, обновили цвет.

Кроме того, в сквере Ашик-Умера бетонируют колонны, готовят основание для фонтана и барельефов, прокладывают коммуникации, после чего приступят к укладке плитки. В одном из евпаторийских цехов идет активная работа по производству малых архитектурных форм, которые эстетично и практично дополнят улицы «Малого Иерусалима», — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории. 

Благоустройство маршрута "Малый Иерусалим" в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан Благоустройство маршрута "Малый Иерусалим" в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан Благоустройство маршрута "Малый Иерусалим" в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан Благоустройство маршрута "Малый Иерусалим" в Евпатории: в сквере Ашик-Умера появится фонтан

Напомним, Евпатория стала победителем «Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города», проводимого Ростуризмом в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Город получил грант на развитие маршрута «Малый Иерусалим».

Узнайте больше:  Евпаторию "зачищают" от незаконно возведённых конструкций

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.