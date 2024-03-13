Благоустройство территории ФДРЦ в Евпатории намерены завершить к лету

Благоустройство территории Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории планируется завершить к лету 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика» в сфере строительства.

На территории детского центра создадут максимально комфортные условия для пребывания маленьких пациентов. Строители благоустроят парковую зону, установят скамейки, теневые навесы. Кроме того, там оборудуют детские спортивные площадки, адаптированные на разные группы возрастов, площадки для обучения ходьбе и езде на велосипеде, адаптированный мини панда-парк, тропу здоровья, велодорожки и многое другое. В настоящее время ведутся работы по устройству тротуарных дорожек и озеленению территории, а также подготовка для устройства игровых и спортивных площадок, — рассказали в пресс-службе компании.

На сегодняшний день строители реализуют второй этап строительства Федерального детского реабилитационного центра. Ведутся монолитные работы по устройству конструкций надземной части здания в корпусе с обеденным и актовым залами, которые рассчитаны на 300 мест в каждом. Кроме того, для организации детского досуга в здании предусмотрены проектно-конструкторские мастерские вместимостью по 5-10 детей с родителями, а также мультимедийный зал для интерактивных игр.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что в 2024 году также планируется начать строительство пансионата, который входит во второй этап реализации центра. Он будет предназначен для проживания детей и их родителей.

Многопрофильный центр в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. метров создаётся как «умная» клиника, где для реабилитации пациентов будут использоваться инновационные методы. Строится медучреждение на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина».

Новый современный центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями, — заключили в пресс-службе компании.

Строительство первого и второго этапа Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории планируется завершить в 2024-2026 гг. Объект включён в комплексную госпрограмму «Строительство», куратором которой является Минстрой.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»