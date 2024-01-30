Благоустройство территории возле синагоги в Севастополе выполнено на треть

На вопрос, в какой степени готовности находится объект сейчас и когда работы могут быть завершены, представитель компании-исполнителя ответить затруднился или просто не захотел. Тем не менее согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на сегодняшний день подрядчиком выполнено и сдано заказчику работ на 14,7 млн рублей — на треть от всех законтрактованных работ, — отмечают журналисты «СГ».