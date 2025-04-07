Благовещения Пресвятой Богородицы — поздравление Сергея Аксёнова

Рад поздравить православных христиан с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

Он посвящен событию, которое не было замечено современниками, но в итоге изменило всю историю человечества. Церковь называет это событие началом нашего спасения: архангел Гавриил возвестил Деве Марии о грядущем рождении Сына Божия и Спасителя мира Иисуса Христа.

На Благовещение «даже птица гнезда не свивает», говорили на Руси, чтобы подчеркнуть особое место этого дня в календаре.

По словам нашего Патриарха, сегодняшний праздник – это праздник надежды на то, что сила Божия действительно может совершать величайшие чудеса.

Будем всегда надеяться на Господа, на помощь и заступничество Пресвятой Богородицы. Мы, как и многие поколения предков, верим, что Россия находится под Ее особым покровительством и защитой. Мы молимся о наших родных и близких, о наших воинах, нашем Отечестве и нашей Победе.

Желаю всем мира, здоровья, духовной радости и всего самого доброго и светлого! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым