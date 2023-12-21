«Блицкриг» ВСУ накрылся медным тазом. Враг планировал за 15 суток выйти к Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали за 15 суток контрнаступления блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом. Об этом рассказал сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом, — сказал Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

Он раскрыл еще некоторые «нюансы» украинского «контрнаступа». Так, группировка ВСУ, сосредоточенная на запорожском направлении, была увеличена с 50 до 80 батальонов, но их продвижение оказалось незначительным, несмотря на наращивание сил.

Для достижения этой цели (блокирования Мелитополя и прорыва к Крыму) к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов. В целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций. Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск, — отметил Герасимов.

Основной задачей Вооруженных сил РФ в 2023 году, по его словам, стало отражение контрнаступления группировки ВСУ, планировавшей лишить РФ сухопутного коридора в Крым.

Несмотря на оказываемую Западом масштабную военную и финансовую помощь Украине и тотальную мобилизацию украинских граждан, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают эффективно выполнять задачи по достижению целей специальной военной операции, определенных верховным главнокомандующим. В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами. Командование ВСУ в ходе наступательных действий планировало разгромить наши группировки и лишить Россию сухопутного коридора в Крым, — подчеркнул начальник Генерального штаба ВС РФ.