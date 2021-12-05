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Близ берегов Крыма снова «орудовал» американский самолет-разведчик
Фото: avia.pro

Близ берегов Крыма снова «орудовал» американский самолет-разведчик

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 19:40 05.12.2021

Ни дня без вылета к берегам Крыма. Вероятно, под таким девизом сейчас проходит служба на базе ВВС США на острове Крит. Вот и сегодня над Черным морем, недалеко от границ полуострова был замечен американский самолет-разведчик.

По информации мониторингового ресурса PlaneRadar, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792 в 10:55 взлетел с острова Крит и в течение нескольких часов выполнял разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. После чего направился в сторону Армении и Азербайджана, а затем пересек воздушную границу Грузии.

Близ берегов Крыма снова «орудовал» американский самолет-разведчик

Скриншот: PlaneRadar

 

Близ берегов Крыма снова «орудовал» американский самолет-разведчик

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