Близ берегов Крыма снова «орудовал» американский самолет-разведчик

Ни дня без вылета к берегам Крыма. Вероятно, под таким девизом сейчас проходит служба на базе ВВС США на острове Крит. Вот и сегодня над Черным морем, недалеко от границ полуострова был замечен американский самолет-разведчик.
По информации мониторингового ресурса PlaneRadar, самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 63-9792 в 10:55 взлетел с острова Крит и в течение нескольких часов выполнял разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. После чего направился в сторону Армении и Азербайджана, а затем пересек воздушную границу Грузии.
Скриншот: PlaneRadar
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..