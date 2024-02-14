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Ближайшие два дня в у – шторм
Фото: pxhere.com

Ближайшие два дня в Крыму – шторм

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:49 14.02.2024

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение. В четверг и пятницу на полуострове ожидается сильный ветер.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15-16 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.

Крымчан и гостей полуострова призывают быть внимательными и осторожными. Подчеркивается, что в такую штормовую погоду возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

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