Ближайшие два дня в Крыму – шторм

В Крыму объявлено очередное штормовое предупреждение. В четверг и пятницу на полуострове ожидается сильный ветер.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15-16 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РК.

Крымчан и гостей полуострова призывают быть внимательными и осторожными. Подчеркивается, что в такую штормовую погоду возникает угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.