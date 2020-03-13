Близится шестая годовщина Крымского референдума. Наш девиз?

Шестая годовщина референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом «Наше будущее – в наших руках». Об этом сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.

Шестая годовщина крымского референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма со своей исторической родиной Россией, пройдет под девизом «Наше будущее – в наших руках», — сказал РИА Новости Афанасьев.

По его словам, выбор данного девиза определен неспроста, так как с одной стороны, символизирует сознательное решение крымчан, принятое шесть лет назад на референдуме и результаты, к которым общими усилиями Республика пришла за время нахождения в составе России, а с другой, — готовность строить будущее вместе со всей страной дальше, в том числе участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Основные праздничные мероприятия по случаю шестой годовщины референдума пройдут 16 и 18 марта. В частности, 16 марта состоится церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», запланировано открытие фотовыставки, выставки детских рисунков и поделок, а также торжественное собрание в крымском парламенте.