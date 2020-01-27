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Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит...

Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:31 27.01.2020

27 января 76 лет назад была полностью снята блокада осажденного Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Сегодня, в память о жителях осажденного города, а также защитниках и освободителях блокадного Ленинграда, в Севастополе к Вечному огню и к стеле «Ленинград» на аллее городов-героев, возложили цветы.

Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит... Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит... Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит... Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит... Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит...

День снятия блокады Ленинграда стал праздником для каждого советского человека, потому что вся страна переживала за Ленинград и все делала для того, чтобы блокада была снята в самые короткие сроки. У Ленинграда и у Севастополя – много общего. Севастополь также выдержал продолжительную оборону, не менее значимую по масштабу подвига и того, что люди пережили здесь под шквальным огнем авиации и непрекращающимся натиском фашистов. Наши люди — сильные духом, и они смогли победить. Это нужно сегодня помнить особо, необходимо, чтобы об этом говорили в школах, наши дети должны знать об этом, и это должно быть передано в различных современных формах. И сегодня, в год Памяти и Славы, историками, искусствоведами делается очень много для того, чтобы масштаб этих событий максимально мог быть понятен новому поколению, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора города Михаила Развожаева.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Блокада осаждённого Ленинграда. Севастополь помнит и чтит...

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