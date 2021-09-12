Блокировка «Xiaomi» в Крыму: шума больше, чем проблем, но ограничения в теории есть

За последние два дня публикации в СМИ и соцсетях по поводу блокировки гаджетов «Xiaomi» в Крыму дали повод для праведного гнева: опять крымчан ущемляют. Мало того, что ни «Сбера», ни крупных торговых сетей, ни сетевых компаний, ни мобильных операторов из «большой пятерки» на полуострове нет, так еще и «китайские товарищи» подводят. Для тех, кто все пропустил, суть проблемных сообщений и публикаций: «Xiaomi» блокирует свои смартфоны в Крыму из-за санкций. Работал-работал телефон, и тут бац, не включается и надпись на экране поясняет: «Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать».

Реакция Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре достаточно оперативно заявили, что жалоб о блокировке смартфонов «Xiaomi» в Крыму ведомство не получало. При обращении потребителей «будет проведена проверка«.

Законодательство не предусматривает административной ответственности изготовителя за такого рода действия, но потребители могут обратиться в суд с имущественным иском к компании. После изучения конкретных примеров Роспотребнадзор разработает соответствующие рекомендации и рассмотрит вопрос о помощи потребителям с судебной защитой. Ведомство имеет право заявить групповой иск к изготовителю, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Реакция крымских властей и салонов мобильной связи.

В самом Крыму тоже удивлены появившейся информацией. Глава республиканского министерства внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев сообщил, что власти региона пока не получали информацию о блокировке смартфонов «Xiaomi».

У меня телефон «Xiaomi» работает нормально, вы мне дозвонились. Пока такой информации у нас не было. Будем иметь в виду, сейчас присмотримся к ситуации, — цитирует Афанасьева ТАСС .

В салонах мобильной связи, сервисных центрах полуострова также удивлены: никаких проблем, говорят, не возникало.

Реакция «китайских товарищей»

Как вы уже догадались, в «Xiaomi» заявили , что тоже не получали жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ. Однако давайте прочитаем документ, который обычно никто не читает — по условиям продажи «Xiaomi», клиент не может ввозить купленные устройства в запрещённую страну или территорию. В этот список входят Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и «регион Крыма». Если клиент всё-таки хочет экспортировать устройства в другой регион, он должен получить необходимые экспортные лицензии. При этом о блокировке экспортируемых в «запретные регионы» гаджетов ничего не говорится.

Откуда «уши растут».

Что же стало первоисточником информации о блокировке? 10 сентября, портал XDA-Developers сообщил , что китайская компания «Xiaomi» начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и Крыму. По его данным, массовая блокировка устройств была зафиксирована в течение этого месяца.

Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика «Xiaomi» не разрешает продажу продукта на этой территории, — утверждает сайт.

В то же время упоминается о неких жалобах на Reddit и в Facebook . Есть даже фото «экранов смерти».

В крымском сегменте соцсетей нашлось немало тех, кто «лично знаком с тем, чей знакомый говорил, что у родни его соседей такое было». На поверку оказалось, что речь шла о зависаниях смартфонов (и не всегда «Xiaomi»), некорректной работе каких-то программ и приложений, проблемах со скачиванием иди работой Google Play. Итак, в СМИ и соцсетях поднят большой шум. Повод для праведного гнева очевиден. Но вот реально «пострадавших» от блокировки смартфонов «Xiaomi» в Крыму пока не найдено. Так, чтобы не на словах, а с доказательствами, есть такие?

Егор Лиходеев.

PS. Но в теории все возможно. Читайте внимательно условия продажи. Это раз. Чего уж к китайцам претензии предъявлять, когда российские компании и банки в большинстве своем с Крымом работать не могут и не желают. Это два. На любой запрет у нас (ну повелось так ментально и исторически) всегда найдется «обходной манёвр». Те же смартфоны продавцы будут активировать на материковой части России, а потом уже повезут их на продажу в Крым («С» — смекалочка). Это три.