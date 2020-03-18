Боец Константин Малес из Симферополя проведёт поединок на турнире Fair Fight XI

Кикбоксер Константин Малес из Симферополя в эту субботу на турнире Fair Fight XI выйдет на ринг против пятикратного обладателя Кубка Мира Сергея Пономарева.

Для Малеса предстоящий бой станет серьёзным вызовом. Сергей Пономарев впервые заявил о себе в 2014 году, когда стал чемпионом России по кикбоксингу, а затем выиграл Кубок мира. С тех пор он еще четыре года подряд сохранял за собой статус сильнейшего, при этом собрал еще два золота на чемпионате Европе, дважды выиграл чемпионат мира, а в прошлом году дошел до финала мирового Гран-при WAKO. Малес тоже показывал высокий уровень в любителях – бронза Кубка мира, неоднократный призер чемпионатов России и региональных отборочных турниров Южного и Северо-Кавказского федерального округов. В прошлом году Константина впервые пригласили принять участие в Fair Fight, где он одержал победу над местным бойцом Никитой Козловым, — сообщает пресс-служба турнира Fair Fight.

Отметим: зрителей на турнир не пустят из-за ограничений местных властей, связанных с профилактикой распространения коронавируса. Тем не менее, прямая трансляция будет доступна на нескольких площадках, в том числе на федеральном канале Матч! Боец.

фото: пресс-служба пресс-служба турнира Fair Fight