Боец из Крыма в отпуске женился — теперь его отряду помогают родители и молодая жена

Специальная военная операция сплотила не только народ, но и сподвигла на решительные шаги наших – сделать предложение своей возлюбленной, которая ждёт дома. Боец из Крыма тоже решился на такой шаг и женился прямо в отпуске. Теперь его возлюбленная в статусе жены с нетерпением ждёт дома и верит, что скоро они окажутся рядом.

Когда он приехал в отпуск, решили, что надо делать решительные шаги, расписаться, официально. Это было года назад, первую годовщину мы встретили порознь, но я уверена, что вторую мы встретим вместе, и он уже будет дома, и всё будет хорошо. Ну а всем неравнодушным людям Крыма спасибо за такой подарок для всего подразделения на передовой, он поможет спасти жизни, – делится супруга бойца.

Сегодня жена вместе с папой и мамой помогают отряду бойца. В этот раз примерному семьянину на передовую передали генератор и тепловизор, который удалось закупить в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». За помощью молодая жена тоже пришла с отцом супруга.

Надеемся, что данное оборудование облегчит службу и приблизит к нашей общей победе! Желаем сил и терпения семье бойца, а ему здоровья и удачи в бою! Ждем домой в Крыму и обязательно поможем всем самым необходимым нашим ребятам, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму