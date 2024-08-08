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Боец из Севастополя — позывной «Дизель»: «Патриотизм доказывается не словом, а делом»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Боец из Севастополя — позывной «Дизель»: «Патриотизм доказывается не словом, а делом»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:10 08.08.2024

Ежедневно севастопольские мужчины присягают на верность Отечеству и самоотверженно встают на защиту своей страны. Один из них – военнослужащий с позывным «Дизель».

Самая главная цель проведения специальной военной операции, которую мы хотим достичь – нейтральный и безъядерный статус Украины при обязательной демилитаризации страны. А ещё не менее важная задача – защита мирного населения Донбасса, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мужчину.

Военнослужащий выполняет задачи связанные с обеспечением штурмующих групп на переднем крае. За участие в спецоперации «Дизель» награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами II степени, медалями Жукова и «За боевые отличия».

Мужчина отмечает, что патриотизм для него не просто любовь к Родине.

Это гораздо больше, это сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и несчастных дней», — отмечает он.

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Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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