Богослужения в праздник Рождества Христова в храмах Симферопольской и Крымской епархии

Богослужения в праздник Рождества Христова традиционно состоятся во всех в храмах Симферопольской и Крымской епархии. Расписание таково:
Среда 6 января
СОЧЕЛЬНИК
На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иаки́нфа и мц. Кла́вдии (ок. 262).
Прп. Николая Славянина, схимонаха (IX).
Прмч. Инноке́нтия (Беды), архимандрита (1928); сщмч. Се́ргия Мечёва, пресвитера (1942).
- 7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН
- 16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ
- 23ч.30мин. – ЧАСЫ
- 24ч.00мин. – ЛИТУРГИЯ
Четверг 7 января
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
- 7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- МОЛЕБЕН
- 16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ
Пятница 8 января
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы; сщмч. Евфи́мия, епископа Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (Фригийского) (VIII); прп. Еваре́ста Студита (825); прп. Никоди́ма Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаа́кия Оптинского (Бобракова), архимандрита (1938); сщмчч. Алекса́ндра Волкова и Дими́трия Чистосердова, пресвитеров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского, пресвитеров и Михаила Смирнова, диакона (1930); сщмчч. Леонида (Антощенко), епископа Марийского, Алекса́ндра Крылова, пресвитера, прмч. Васи́лия (Мазуренко), иеромонаха, прмцц. Анфи́сы (Сысоевой) и Мака́рии (Сапрыкиной), монахинь (1937); сщмч. Григо́рия Сербаринова, пресвитера, прмцц. А́вгусты (Защук), схимонахини и Марии Лактионовой, послушницы, мц. Агриппи́ны Лесиной (1938).
Икон Божией Матери: Барловская (Блаженное Чрево) (1392); «Милостивая»; Остробрамская Виленская; «Трех Радостей».
- 7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН
- 16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ
Суббота 9 января
Ап. от 70-ти первомч. и архидиа́кона Стефа́на (34); прп. Фео́дора Начертанного, исп. (ок. 840).
Прп. Вонифа́тия Феофановского, Киевского, игумена (1871); свт. Фео́дора I, архиепископа Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Ти́хона (Никанорова), архиепископа Воронежского (1919); мц. Антони́ны Брянских (1937).
- 7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН
- 16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ
Воскресенье 10 января
Правв. Ио́сифа Обручника, Дави́да царя и Иа́кова, брата Господня по плоти; Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: сщмч. Глике́рия, пресвитера, мч. Зино́на, сщмч. Фео́фила, диакона, мчч. Дорофе́я, Мардо́ния, сщмч. Мигдо́ния, диакона, мчч. Инди́са, Горго́ния, Петра, Евфи́мия, прмц. Ага́фии, игумении, мцц. До́мны, Феофи́лы и иных (302).
Прп. Игна́тия Ломского, Ярославского (1591); прп. Корни́лия Крыпецкого (1903); ап. от 70-ти Никано́ра (34).
Сщмчч. Никоди́ма (Кононова), епископа Белгородского и Арка́дия Решетникова, диакона (1918); сщмч. Алекса́ндра Дагаева, пресвитера (1920); сщмчч. Феокти́ста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова, пресвитеров (1937); сщмчч. Аре́фы Насонова и Алекса́ндра Цицеронова, пресвитеров (1938).
- 6ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН
- 8ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ
- ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН
- 16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ
Расписание богослужений. Храм священномученика святителя Вениамина г.Симферополя
3 января. Воскресенье. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.30- панихида 16.00- молебен с акафистом святым Киприан и Иустинии
4 января. Понедельник. 17.00- молебен с акафистом святой мученице Анастасии Узорешительнице. 5 января. Вторник. 15.45- начало исповеди. 16.00- Вечерняя служба
6 января. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. 8.00- Царские часы 9.00- Литургия. 15.45- начало исповеди 16.00- Всенощное бдение
7 января. Рождество Христово. 8.40- часы 9.00- Литургия 16.00- Вечерняя Служба. Исповедь.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.00- молебен 11.30- панихида
9 января. Суббота 10.00- Детский Рождественский утренник. 15.45- начало исповеди 16.00- всенощное бдение
10 января. Воскресенье. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.00- молебен праведному Иосифу Обручнику.
13 января.Четверг. 15.45- начало исповеди 16.00- всенощное бдение
14 января. Пятница. Святителя Василия Великого. 8.30- часы 8.45- встреча Владыки 9.00- Литургия. Архиерейская служба. 11.00- новогодний молебен
Свято-Троицкий женский монастырь. г.Симферополь
5 января – 7.30 – Часы. Литургия Святителя Иоанна Златоуста
12.00- Молебен с акафистом Святителю Луке
16.00- Вечерня. Утреня
6 января
Навечерие рождества Христова
7.00 — Часы навечерия. Литургия Святителя Василия Великого
8.00 -Молебен с каноном Святителю Луке
16.00 -Всенощное бдение
7 января Рождество Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа
00.00 -1 Божественная Литургия
7.30- 2 Божественная литургия
12.00- -Молебен с каноном Святителю Луке
16.00- — Вечерня.Утреня
САКСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Расписание праздничных богослужений в Свято-Ильинском храме г. Саки
6 января
Рождественский сочельник
- Царские часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.
- Исповедь
- Всенощное бдение.
23.45 — Часы и Божественная литургия.
7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 8.45 — Часы и Божественная литургия.
КИРОВСКО-БЕЛОГОРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Рождественские богослужения и мероприятия в день празднования Рождества Христова в храмах Кировско — Белогорского благочиния пройдут 6- 7 января.
Храм преп. Амвросия Оптинского (пгт. Кировское, ул. Октябрьская, 14)
6 января — Вечернее Богослужение — 16:00
По окончании богослужения освящение кутьи.
7 января – Божественная Литургия– 8:00
- в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову;
- 7 января — молебен – 11:00 с. Шубино;
- 7 января- молебен – 11:00 с. Синицыно;
- 8 января Собор Пресвятой Богородицы- Божественная Литургия – 8:00 с. Токарево;
- на святках посещение и поздравление со светлым праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа одиноких больных людей;
Храм Великомученика и целителя Пантелеимона (г.Старый Крым ул. Полины Осипенко,6);
06.01. 2020
14-00 – Всенощное бдение
По окончании богослужения освящение кутьи.
07.01.2020
7-30- Божественная Литургия
10-00 – праздничное поздравление прихожан учащимися воскресной школы.
11-00- Сладкий стол для воскресной школы и участников праздничных акций.
Свято-Никольский храм (г.Белогорск, ул.Семашко, 4);
6 января — Всенощная в Свято — 15:00.
7 января — Божественная Литургия в 8 утра.
12 января вторник — Архиерейская Литургия.
Храм Свято-Никольский (п. Зуя, ул. Шоссейная, 83);
6 января Великое повечерие Утренния — 16:00
7 января — Божественная Литургия — 6.45
По окончании молебен, концерт с вручением подарков детям
Храм Покрова Пресвятой Богородицы/Входа Господня в Иерусалим (с. Новожиловка, ул. Садовая, 21)
6 января — Ночное Богослужение — 23.00
По завершении в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм Успения Пресвятой Богородицы (г.Старый Крым ул. Калинина, 4);
6 января — Всенощная в Свято — 16:00.
7 января — Божественная Литургия в 8 утра.
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм святого апостола Фомы (с. Цветочное, ул. Черниговская);
6 января — Вечернее Богослужение — 14:00
7 января – Божественная Литургия– 09:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм Иоанна Предтечи (с. Первомайское, ул. Советская);
6 января — Вечернее Богослужение — 16:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм Архистратига Михаила (с. Владиславовка, ул. Ленина, 65);
6 января — Вечернее Богослужение — 16:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм Преподобного Кукши Одесского (с. Бабенково ул Заречная, 1);
6 января — Вечернее Богослужение — 17:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм святой равноапостольной Марии Магдалины (с. Вишенное Белогорский район);
06.01 -службы навечерия Рождества Христова (Рождественского Сочельника)
07.01.- Божественная Литургия и молебен
— детский утренник
— храм святого Андрея Первозванного с.Зыбино — праздничный молебен
— храм святого Василия Блаженного с. Васильевка- праздничный молебен
Храм Св. Константина и Елены (с. Чернополье, ул. Подгорная, 50а) —
6.01- Вечернее богослужение
7.01 — Божественная Литургия
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову подготовлено воскресной школой
Храм преподобного Антония Печерского ( ул. Школьная);
6 января — Вечернее Богослужение — 17:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.
Храм Сретения Господня (с. Яркое Поле, ул. Ленина 28г);
6 января — Вечернее Богослужение — 17:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову
Храм Иверской иконы Божией Матери (с. Крым Роза);
6 января — Вечернее Богослужение — 17:00
7 января – Божественная Литургия– 8:00
—по окончании Литургии мероприятие под названием «Славим Рождество Христово», вручение сладких подарков прихожанам.
Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь (с.Учебное). Праздничное богослужение с 23.00 вечера 6 января до 6.00 утра 7 января.
храм Благовещение Пресвятой Богородицы (с. Золотое Поле ул. Центральная, 4). Праздничные богослужения в ночь с 6 на 7 января, начало – 24:00;
храм Веры Надежды и матери их Софии (с. Журавки ул. Ленина 150) Праздничные богослужения в ночь с 6 на 7 января, начало – 21:00.
на приходе с. Приветное 7 января молебен – 10:00
на приходе с. Кринички 7 января молебен – 11:00
Источник: Симферопольская и Крымская епархия
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..