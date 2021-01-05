Богослужения в праздник Рождества Христова в храмах Симферопольской и Крымской епархии

Богослужения в праздник Рождества Христова традиционно состоятся во всех в храмах Симферопольской и Крымской епархии. Расписание таково:

Среда 6 января

СОЧЕЛЬНИК

На́вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иаки́нфа и мц. Кла́вдии (ок. 262).

Прп. Николая Славянина, схимонаха (IX).

Прмч. Инноке́нтия (Беды), архимандрита (1928); сщмч. Се́ргия Мечёва, пресвитера (1942).

7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН

16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ

23ч.30мин. – ЧАСЫ

24ч.00мин. – ЛИТУРГИЯ

Четверг 7 января

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

МОЛЕБЕН

16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ

Пятница 8 января

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы; сщмч. Евфи́мия, епископа Сардийского (ок. 840).

Прп. Константина Синадского (Фригийского) (VIII); прп. Еваре́ста Студита (825); прп. Никоди́ма Тисманского (1406) (Румын.).

Прмч. Исаа́кия Оптинского (Бобракова), архимандрита (1938); сщмчч. Алекса́ндра Волкова и Дими́трия Чистосердова, пресвитеров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского, пресвитеров и Михаила Смирнова, диакона (1930); сщмчч. Леонида (Антощенко), епископа Марийского, Алекса́ндра Крылова, пресвитера, прмч. Васи́лия (Мазуренко), иеромонаха, прмцц. Анфи́сы (Сысоевой) и Мака́рии (Сапрыкиной), монахинь (1937); сщмч. Григо́рия Сербаринова, пресвитера, прмцц. А́вгусты (Защук), схимонахини и Марии Лактионовой, послушницы, мц. Агриппи́ны Лесиной (1938).

Икон Божией Матери: Барловская (Блаженное Чрево) (1392); «Милостивая»; Остробрамская Виленская; «Трех Радостей».

7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН

16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ

Суббота 9 января

Ап. от 70-ти первомч. и архидиа́кона Стефа́на (34); прп. Фео́дора Начертанного, исп. (ок. 840).

Прп. Вонифа́тия Феофановского, Киевского, игумена (1871); свт. Фео́дора I, архиепископа Константинопольского (ок. 686).

Сщмч. Ти́хона (Никанорова), архиепископа Воронежского (1919); мц. Антони́ны Брянских (1937).

7ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН

16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ

Воскресенье 10 января

Правв. Ио́сифа Обручника, Дави́да царя и Иа́кова, брата Господня по плоти; Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: сщмч. Глике́рия, пресвитера, мч. Зино́на, сщмч. Фео́фила, диакона, мчч. Дорофе́я, Мардо́ния, сщмч. Мигдо́ния, диакона, мчч. Инди́са, Горго́ния, Петра, Евфи́мия, прмц. Ага́фии, игумении, мцц. До́мны, Феофи́лы и иных (302).

Прп. Игна́тия Ломского, Ярославского (1591); прп. Корни́лия Крыпецкого (1903); ап. от 70-ти Никано́ра (34).

Сщмчч. Никоди́ма (Кононова), епископа Белгородского и Арка́дия Решетникова, диакона (1918); сщмч. Алекса́ндра Дагаева, пресвитера (1920); сщмчч. Феокти́ста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова, пресвитеров (1937); сщмчч. Аре́фы Насонова и Алекса́ндра Цицеронова, пресвитеров (1938).

6ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН

8ч.30мин. – ЛИТУРГИЯ

ПАНИХИДА, МОЛЕБЕН

16ч.00мин. – ВЕЧЕРНЯ

Расписание богослужений. Храм священномученика святителя Вениамина г.Симферополя

3 января. Воскресенье. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.30- панихида 16.00- молебен с акафистом святым Киприан и Иустинии

4 января. Понедельник. 17.00- молебен с акафистом святой мученице Анастасии Узорешительнице. 5 января. Вторник. 15.45- начало исповеди. 16.00- Вечерняя служба

6 января. Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник. 8.00- Царские часы 9.00- Литургия. 15.45- начало исповеди 16.00- Всенощное бдение

7 января. Рождество Христово. 8.40- часы 9.00- Литургия 16.00- Вечерняя Служба. Исповедь.

8 января. Собор Пресвятой Богородицы. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.00- молебен 11.30- панихида

9 января. Суббота 10.00- Детский Рождественский утренник. 15.45- начало исповеди 16.00- всенощное бдение

10 января. Воскресенье. 8.40- часы 9.00- Литургия 11.00- молебен праведному Иосифу Обручнику.

13 января.Четверг. 15.45- начало исповеди 16.00- всенощное бдение

14 января. Пятница. Святителя Василия Великого. 8.30- часы 8.45- встреча Владыки 9.00- Литургия. Архиерейская служба. 11.00- новогодний молебен

Свято-Троицкий женский монастырь. г.Симферополь

5 января – 7.30 – Часы. Литургия Святителя Иоанна Златоуста

12.00- Молебен с акафистом Святителю Луке

16.00- Вечерня. Утреня

6 января

Навечерие рождества Христова

7.00 — Часы навечерия. Литургия Святителя Василия Великого

8.00 -Молебен с каноном Святителю Луке

16.00 -Всенощное бдение

7 января Рождество Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа

00.00 -1 Божественная Литургия

7.30- 2 Божественная литургия

12.00- -Молебен с каноном Святителю Луке

16.00- — Вечерня.Утреня

САКСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Расписание праздничных богослужений в Свято-Ильинском храме г. Саки

6 января

Рождественский сочельник

Царские часы. Изобразительны. Вечерня с литургией свт. Василия Великого.

Исповедь

Всенощное бдение.

23.45 — Часы и Божественная литургия.

7 января

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 8.45 — Часы и Божественная литургия.

КИРОВСКО-БЕЛОГОРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ

Рождественские богослужения и мероприятия в день празднования Рождества Христова в храмах Кировско — Белогорского благочиния пройдут 6- 7 января.

Храм преп. Амвросия Оптинского (пгт. Кировское, ул. Октябрьская, 14)

6 января — Вечернее Богослужение — 16:00

По окончании богослужения освящение кутьи.

7 января – Божественная Литургия– 8:00

в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову;

7 января — молебен – 11:00 с. Шубино;

7 января- молебен – 11:00 с. Синицыно;

8 января Собор Пресвятой Богородицы- Божественная Литургия – 8:00 с. Токарево;

на святках посещение и поздравление со светлым праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа одиноких больных людей;

Храм Великомученика и целителя Пантелеимона (г.Старый Крым ул. Полины Осипенко,6);

06.01. 2020

14-00 – Всенощное бдение

По окончании богослужения освящение кутьи.

07.01.2020

7-30- Божественная Литургия

10-00 – праздничное поздравление прихожан учащимися воскресной школы.

11-00- Сладкий стол для воскресной школы и участников праздничных акций.

Свято-Никольский храм (г.Белогорск, ул.Семашко, 4);

6 января — Всенощная в Свято — 15:00.

7 января — Божественная Литургия в 8 утра.

12 января вторник — Архиерейская Литургия.

Храм Свято-Никольский (п. Зуя, ул. Шоссейная, 83);

6 января Великое повечерие Утренния — 16:00

7 января — Божественная Литургия — 6.45

По окончании молебен, концерт с вручением подарков детям

Храм Покрова Пресвятой Богородицы/Входа Господня в Иерусалим (с. Новожиловка, ул. Садовая, 21)

6 января — Ночное Богослужение — 23.00

По завершении в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (г.Старый Крым ул. Калинина, 4);

6 января — Всенощная в Свято — 16:00.

7 января — Божественная Литургия в 8 утра.

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм святого апостола Фомы (с. Цветочное, ул. Черниговская);

6 января — Вечернее Богослужение — 14:00

7 января – Божественная Литургия– 09:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм Иоанна Предтечи (с. Первомайское, ул. Советская);

6 января — Вечернее Богослужение — 16:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм Архистратига Михаила (с. Владиславовка, ул. Ленина, 65);

6 января — Вечернее Богослужение — 16:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм Преподобного Кукши Одесского (с. Бабенково ул Заречная, 1);

6 января — Вечернее Богослужение — 17:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм святой равноапостольной Марии Магдалины (с. Вишенное Белогорский район);

06.01 -службы навечерия Рождества Христова (Рождественского Сочельника)

07.01.- Божественная Литургия и молебен

— детский утренник

— храм святого Андрея Первозванного с.Зыбино — праздничный молебен

— храм святого Василия Блаженного с. Васильевка- праздничный молебен

Храм Св. Константина и Елены (с. Чернополье, ул. Подгорная, 50а) —

6.01- Вечернее богослужение

7.01 — Божественная Литургия

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову подготовлено воскресной школой

Храм преподобного Антония Печерского ( ул. Школьная);

6 января — Вечернее Богослужение — 17:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову с вручением подарков детям.

Храм Сретения Господня (с. Яркое Поле, ул. Ленина 28г);

6 января — Вечернее Богослужение — 17:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

— в завершении Литургии в храме пройдет праздничное мероприятие посвящено Рождеству Христову

Храм Иверской иконы Божией Матери (с. Крым Роза);

6 января — Вечернее Богослужение — 17:00

7 января – Божественная Литургия– 8:00

—по окончании Литургии мероприятие под названием «Славим Рождество Христово», вручение сладких подарков прихожанам.

Свято-Троицкий Параскевиевский Топловский женский монастырь (с.Учебное). Праздничное богослужение с 23.00 вечера 6 января до 6.00 утра 7 января.

храм Благовещение Пресвятой Богородицы (с. Золотое Поле ул. Центральная, 4). Праздничные богослужения в ночь с 6 на 7 января, начало – 24:00;

храм Веры Надежды и матери их Софии (с. Журавки ул. Ленина 150) Праздничные богослужения в ночь с 6 на 7 января, начало – 21:00.

на приходе с. Приветное 7 января молебен – 10:00

на приходе с. Кринички 7 января молебен – 11:00

Источник: Симферопольская и Крымская епархия