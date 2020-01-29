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Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший

Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:41 29.01.2020

Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии соревновались за звание «Лучший по специальности. Конкурс провели в рамках выполнения плана профессиональной служебной и физической подготовки вневедомственной охраны Севастополя на период обучения 2019-2020 годов.

Росгвардейцы состязались в стрельбе из табельного огнестрельного оружия, физической и боевой подготовке, а также в знании законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих их служебную деятельность. Сам конкурс проводился в двух категориях: «Лучший полицейский» и «Лучший полицейский-водитель». Изначально бойцы Росгвардии проходили тестирование и уже только после успешной их сдачи правоохранители допускались к практической отработке нормативов, таких как: пользование огнетушителем, надевание наручников, досмотр автомобиля, замена колеса и пр. Все нормативы включали в себя как временные ограничения так и правильность выполнения того либо иного задания. Оценки конкурсантов формировались из баллов, полученных за выполнение видов испытаний по специальности, за которыми строго следили члены комиссии конкурса, — рассказали в пресс-службе Росгвардии в Севастополе.

По итогам соревнований золотую медаль в категории «Полицейский-водитель» в упорной борьбе завоевал старший сержант полиции Сергей Шимчук, а первое место в категории «Полицейский» с большим отрывом заслужил младший сержант полиции Михаил Неверов.

Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший

В торжественной обстановке заместитель начальника Управления вневедомственной охраны майор полиции Сергей Овчаров вручил победителям занявшие I, II и III места дипломы и медали.

Фото: Денис Михайленко

Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший

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