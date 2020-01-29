Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии выясняли, кто из них лучший

Бойцы групп задержания Севастопольской Росгвардии соревновались за звание «Лучший по специальности. Конкурс провели в рамках выполнения плана профессиональной служебной и физической подготовки вневедомственной охраны Севастополя на период обучения 2019-2020 годов.

Росгвардейцы состязались в стрельбе из табельного огнестрельного оружия, физической и боевой подготовке, а также в знании законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих их служебную деятельность. Сам конкурс проводился в двух категориях: «Лучший полицейский» и «Лучший полицейский-водитель». Изначально бойцы Росгвардии проходили тестирование и уже только после успешной их сдачи правоохранители допускались к практической отработке нормативов, таких как: пользование огнетушителем, надевание наручников, досмотр автомобиля, замена колеса и пр. Все нормативы включали в себя как временные ограничения так и правильность выполнения того либо иного задания. Оценки конкурсантов формировались из баллов, полученных за выполнение видов испытаний по специальности, за которыми строго следили члены комиссии конкурса, — рассказали в пресс-службе Росгвардии в Севастополе.

По итогам соревнований золотую медаль в категории «Полицейский-водитель» в упорной борьбе завоевал старший сержант полиции Сергей Шимчук, а первое место в категории «Полицейский» с большим отрывом заслужил младший сержант полиции Михаил Неверов.

В торжественной обстановке заместитель начальника Управления вневедомственной охраны майор полиции Сергей Овчаров вручил победителям занявшие I, II и III места дипломы и медали.

Фото: Денис Михайленко