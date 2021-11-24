Бойцы студенческих отрядов приступили к профобучению

С 8 ноября 2021 года, участники студенческих отрядов приступили к обучению по рабочим профессиям, необходимым для осуществления трудовой деятельности. Напомним, что профобучение осуществляется на бесплатной основе. На данный момент обучение проходят более 2400 бойцов (прим. – участник студенческого отряда) в 17 субъектах РФ на базе 28 образовательных организаций. До конца текущего года студенты смогут получить профессиональную квалификацию по одной из 28 основных программ профессионального обучения.

Участники педагогических отрядов обучаются по профессии «вожатый», строительных — арматурщик, бетонщик, маляр, штукатур, плиточник-облицовщик, каменщик, стропальщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по кабельным сетям, сельскохозяйственных — рабочий плодоовощного хранилища, животновод, наладчик сельскохозяйственных машин и тракторов, рыбовод, рабочий зеленого хозяйства, оператор машинного доения, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Обучиться на бармена, кухонного рабочего, мойщика посуды, официанта, повара, горничную, матроса-спасателя и портье смогут представители сервисного направления. А студенты медицинских вузов смогут пройти обучение на медицинского статистика, младшую медицинскую сестру по уходу за больными и санитара, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

По итогам каждый студент получит свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации по той или иной рабочей профессии.

Напомним, профобучение проводят учебные заведения – победители отбора среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор проводили молодёжная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Справочно:

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2021 года №876 «Об утверждении Правил предоставления гранта в форме субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе таких отрядов» 3 августа 2021 года Молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» заключено соглашение с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предоставлению грантов, предусмотренных Постановлением.