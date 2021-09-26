Боксер Александр Усик передал привет родному Симферополю

Украинский боксер-профессионал из Симферополя Александр Усик накануне вечером стал Чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA (Super), IBF и IBO. В 12-тираундовом поединке он оказался по всем статьям сильнее британца Энтони Джошуа. На ринг в Лондоне 34-летний крымчанин вышел в оригинальной экипировке. На его боксерских шортах (уже не первый раз) значилось имя сына – Михаила. А вот на перчатках красовалась надпись «Симферополь» (как дань родному городу, в котором родился, вырос, сделал первые шаги в боксе).

После боя Усик рассказал о дальнейших планах. По словам Александра, он хочет больше времени проводить с семьёй.

Хочу завоевать все четыре пояса, возить детей в школу, на тренировку, наблюдать, как они растут, сажать деревья, яблони поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством. У меня, кстати, есть озёра. Жить хочу, жену чаще любить. Я с января вкалываю, — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, это была 19-я победа 34-летнего Александра Усика на профессиональном ринге.

Фото: championat.com.