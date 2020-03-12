Боксер-крымчанин Глеб Бакши выступит в европейской олимпийской квалификации

Симферопольский боксер Глеб Бакши (весовая категория – до 75 кг) включен в состав сборной России для участия в европейской олимпийской квалификации.

С 14 по 24 марта в Лондоне (Великобритания) будут разыграны путевки на Олимпиаду в Токио-2020 — несмотря на все слухи, ее пока никто не отменял. Напомним, что Бакши является действующим чемпионом мира. Титул был завоеван в сентябре прошлого года в Екатеринбурге, — сообщает «Крымский спорт» .