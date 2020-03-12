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Боксер-крымчанин Глеб Бакши выступит в европейской олимпийской квалификации
фото: Федерация бокса России

Боксер-крымчанин Глеб Бакши выступит в европейской олимпийской квалификации

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:47 12.03.2020

Симферопольский боксер Глеб Бакши (весовая категория – до 75 кг) включен в состав сборной России для участия в европейской олимпийской квалификации.

С 14 по 24 марта в Лондоне (Великобритания) будут разыграны путевки на Олимпиаду в Токио-2020 — несмотря на все слухи, ее пока никто не отменял. Напомним, что Бакши является действующим чемпионом мира. Титул был завоеван в сентябре прошлого года в Екатеринбурге, — сообщает «Крымский спорт».

Также в состав сборной вошли:

  • Расул Салиев (весовая до 52 кг, Дагестан), Альберт Батыргазиев (до 57 кг, Ханты-Мансийский автономный округ), Габил Мамедов (до 63 кг, Оренбургская область), Андрей Замковой (до 69 кг, Московская область), Имам Хатаев (до 81 кг, Чечня), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг, Дагестан), Иван Верясов (свыше 91 кг, Санкт-Петербург).

Боксер-крымчанин Глеб Бакши выступит в европейской олимпийской квалификации

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