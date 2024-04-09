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Боксеры из и Севастополя — медалисты первенства ЮФО в Волгограде
фото: ВКонтакте, Федерация бокса РК

Боксеры из Крыма и Севастополя — медалисты первенства ЮФО в Волгограде

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:58 09.04.2024

В Волгограде 1-7 апреля прошло первенство Южного федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 и 19-22 года, а также юношей 13-14 лет.

Целую россыпь наград завоевали на этих соревнованиях боксеры из Крыма и Севастополя. В активе сборной Крыма 21 медаль – 8 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых, — сообщает «Крымский спорт»

Победителями первенства ЮФО в своих весовых категориях стали: юниоры 17-18 лет – Сабри Меметов (до 54 кг), Даниил Кравченко (до 63,5 кг), Давид Кульбацкий (до 71 кг) и Вадим Цюцюра (до 86 кг), все ребята из Симферополя, юниоры 19-22 года – Александр Лагозин (КСП УОР, Краснолесье, Симферопольский район, до 48 кг) и Размик Хачатрян (Сакский район, до 71 кг), юноши 13-14 лет – Андрей Клицман (Ленинский район, до 52 кг) и Иван Складанюк (Бахчисарай, до 57 кг).

Обладатели серебряных наград: юниоры 17-18 лет – Андрей Тимохин (Бахчисарай, до 57 кг) и Руслан Шихмамбетов (Сакский район, до 80 кг), юниоры 19-22 года – Анатолий Шарунов (Керчь, до 60 кг) и Тамерлан Тургунов (Симферополь, свыше 92 кг).

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На бронзовую ступеньку пьедестала почета поднялись: юниоры 17-18 лет – Эдем Жидовцев (Бахчисарай, до 51 кг), юниоры 19-22 года – Маис Мусаев (Алушта, до 67 кг), юноши 13-14 лет – Демирель Чапух (Ялта, до 42 кг), Платон Щербина (Симферополь, до 44 кг), Глеб МорозЛюбомир Левченко (оба – Ялта, до 48 кг), Билал Гермаханов (Симферополь, до 60 кг), Иван Лемешко (Ялта, до 70 кг) и Назар Потапов (Симферополь, до 80 кг).

Сборная Севастополя завоевала 9 медалей – 5 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.

«Золото» взяли: юниоры 19-22 года – Иван Романчук (до 75 кг) и Исрафил Исламов (свыше 92 кг), юноши 13-14 лет – Семен Гаврилюк (до 66 кг), Владимир Рогозин (до 75 кг) и Андрей Андреев (до 90 кг).

«Серебро» в активе Давида Агабекяна (юниоры 19-22 года, до 63,5 кг).

Обладателями бронзовых наград стали: юниоры 17-18 лет – Семен Кузьмин (до 48 кг) и Авет Асатрян (до 60 кг), юноши 13-14 лет – Максим Ермолаев (до 63 кг).

источник: «Крымский спорт»

 

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