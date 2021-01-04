Боксёр из Крыма — Павел Дорошилов — победитель турнира в Сочи

В субботу, 2 января, в Сочи стартовал новогодний турнир по боксу «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец». Четыре команды боксёров в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выясняют, кто из них лучше готов к 2021 году.

Наставниками команд стали знаменитые российские боксёры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол, Султан Ибрагимов и Эдуард Трояновский. В воскресенье, 3 января, в ринг на Красной поляне вышли представители команд Эдуарда Трояновского и Дмитрия Бивола. Среди представителей команды Трояновского оказалось немало крымчан. В этот вечер бокса 26-летний Павел Дорошилов из Симферополя вышел в ринг против 19-летнего нижегородца Дамила Шарафутдинова. Бой был бескомпромиссным, благо весовая категория свыше 91 кг этому способствовала. Но опыт взял верх над молодостью – Дорошилов победил единогласным решением судей, — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

В понедельник, 4 января, команде Трояновского будет противостоять команда Султана Ибрагимова. По итогам кругового турнира определяются две лучших команды, которые участвуют в финале 8 января. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

Отметим, что всего на турнир заявлены 40 спортсменов из разных регионов России, причём у каждой команды есть свои запасные. География участников – от Калининграда до Нижневартовска. Среди заявленных боксёров — призёры и победители Всероссийских турниров, а также Чемпионатов России по боксу разных лет: Харитон Агрба, Георгий Юновидов, Альберт Батыргазиев и другие. У многих участников турнира богатый опыт выступлений на профессиональном ринге, — говорят в Федерации бокса России.

Турнир проходит на территории концертно-развлекательной площадки «WOW ARENA» (игорная зона «Красная Поляна») со 2 по 8 января. Начало боёв — в 19:30 по московскому времени. Прямые трансляции из арены в Красной Поляне ведут известная телеведущая Мария Орзул и экс-чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд.